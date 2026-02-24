壓歲錢存錯帳號！他誤匯2萬給陌生人 靠Threads一天找回

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己使用無卡存款時，不小心輸錯帳號，把2萬元轉到陌生人戶頭，讓他緊急上網求助，沒想到隔天就找到收款者。示意圖／聯合報系資料照片
不少人都會把過年收到的壓歲錢存下來，一名網友分享，自己使用無卡存款時，不小心輸錯帳號，把2萬元轉到陌生人戶頭，讓他緊急上網求助，沒想到隔天就找到收款者，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享，近期使用中國信託商業銀行無卡存款，不小心輸入錯帳號，導致2萬元壓歲錢轉到陌生人帳戶，第一時間也聯繫銀行處理，同時也抱著一絲希望在Threads發文尋人，沒想到隔天就成功找到意外收款者，順利追回2萬元。

貼文一出後，不少網友都前往朝聖，紛紛表示「這也可以找到實在太狂了」、「好扯，台灣人把脆玩到新高度」、「Threads成了台灣人的共同Line群組了」、「台灣Threads是真人版動物森友會」、「演算法的威力驚人」、「我敢保證當初研發脆的工程師完全沒有想到脆能這樣玩」、「我真的沒辦法想像台灣人把脆用到這種程度欸⋯怪不得我每次都那麼期待打開脆」。

原PO也回應，結局是銀行請他核對一下無卡存款的ATM是哪一個，最終順利取回2萬元壓歲錢，也給誤收款的人2000元，以表示感謝。

其實台灣人的互助精神不分國界，本站曾報導，一名網友在埃及人面獅身像附近旅遊時，撿到一張台灣大學財金系學生的學生證，並在「Threads」上協尋失主，結果短時間內真的收到失主回覆，讓不少網友朝聖，讚嘆「太強了吧，這樣也可以釣出失主」。

台灣人 壓歲錢 失主 埃及 帳戶 過年

