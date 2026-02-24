路邊塑膠桶寫「÷乙」！諧音真相讓人笑噴 網讚天才：阿嬤口音

台灣人到底多喜歡諧音梗？一名網友發文，分享一段主角是藍色塑膠桶的影片，桶上的黃色字跡寫著「÷乙」二字，一開始他不清楚寫這二字有何用意，後來才驚覺是「廚餘」的諧音。對此，不少網友紛紛誇讚此諧音梗非常有創意，既節省筆劃又好懂，第一個想到的人簡直是天才。

一名網友在Threads發文，PO出路邊一個藍色塑膠桶的影片，塑膠桶上頭用黃筆寫著「÷乙」，剛開始他還不知道是什麼意思，直到朋友念了一次「÷乙桶」，他才搞懂是「廚餘桶」的諧音，「無奈到笑出來」。

此文一出，不少網友紛紛稱讚此諧音梗的創意，「很智慧啊，而且少寫好多筆」、「太有創意啦，連台灣國語都可以諧音」、「簡單明瞭、簡潔有力，而且廚餘兩個字遠看就是兩坨字而已，這個遠看還看得出來」、「一開始還不懂，一念出來直接大笑」、「這廚餘桶還有阿嬤台灣國語的口音」、「第一個想到的人真是天才」。

另有網友分享其他諧音梗，其中不乏用台語發音的詞彙，「乙醇是酒精。那甲醚是什麼？甲醚就是不想吃飯的時候可以甲醚（吃麵）」、「今天開車看到路邊在賣4+（釋迦）」、「之前去月世界遊玩，那裡的垃圾桶上面寫了一張紙，寫笨色（垃圾）」。

台灣總能發現許多創意諧音梗，曾有網友在路邊看到「帕奢席、點豬舍」的招牌，一時之間完全不知道是在賣什麼，後有網友解答「帕奢席」用台語念就是「打鎖匙（打鑰匙）」，而「點豬舍」則是「電子鎖」。