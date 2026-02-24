快訊

國家警報大響！宜蘭近海發生有感地震 預估規模5.6

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

聽新聞
0:00 / 0:00

路邊塑膠桶寫「÷乙」！諧音真相讓人笑噴 網讚天才：阿嬤口音

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現一個藍色塑膠桶上寫著「÷乙」二字，後來才領會到是「廚餘」。 示意圖／AI生成
一名網友發現一個藍色塑膠桶上寫著「÷乙」二字，後來才領會到是「廚餘」。 示意圖／AI生成

台灣人到底多喜歡諧音梗？一名網友發文，分享一段主角是藍色塑膠桶的影片，桶上的黃色字跡寫著「÷乙」二字，一開始他不清楚寫這二字有何用意，後來才驚覺是「廚餘」的諧音。對此，不少網友紛紛誇讚此諧音梗非常有創意，既節省筆劃又好懂，第一個想到的人簡直是天才。

一名網友在Threads發文，PO出路邊一個藍色塑膠桶的影片，塑膠桶上頭用黃筆寫著「÷乙」，剛開始他還不知道是什麼意思，直到朋友念了一次「÷乙桶」，他才搞懂是「廚餘桶」的諧音，「無奈到笑出來」。

此文一出，不少網友紛紛稱讚此諧音梗的創意，「很智慧啊，而且少寫好多筆」、「太有創意啦，連台灣國語都可以諧音」、「簡單明瞭、簡潔有力，而且廚餘兩個字遠看就是兩坨字而已，這個遠看還看得出來」、「一開始還不懂，一念出來直接大笑」、「這廚餘桶還有阿嬤台灣國語的口音」、「第一個想到的人真是天才」。

另有網友分享其他諧音梗，其中不乏用台語發音的詞彙，「乙醇是酒精。那甲醚是什麼？甲醚就是不想吃飯的時候可以甲醚（吃麵）」、「今天開車看到路邊在賣4+（釋迦）」、「之前去月世界遊玩，那裡的垃圾桶上面寫了一張紙，寫笨色（垃圾）」。

台灣總能發現許多創意諧音梗，曾有網友在路邊看到「帕奢席、點豬舍」的招牌，一時之間完全不知道是在賣什麼，後有網友解答「帕奢席」用台語念就是「打鎖匙（打鑰匙）」，而「點豬舍」則是「電子鎖」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

諧音梗 台語 廚餘

延伸閱讀

一出捷運站就想吐？北捷「嘔吐袋」看板爆紅 他曝真相：真的需要

飛日本比國旅便宜？他查櫻花季住1晚4千喊貴 網搖頭：台灣要破萬

逛百貨被倒「鹽狀物」！遭櫃哥強拉洗手 她怒：別拿手扶梯試用品

開工日這店引人羨 老闆公告：員工出遊叫不回來⋯乾脆放到228

相關新聞

路邊塑膠桶寫「÷乙」！諧音真相讓人笑噴 網讚天才：阿嬤口音

台灣人到底多喜歡諧音梗？一名網友發文，曬出一張藍色塑膠桶的照片，桶上的黃色字跡寫著「÷乙」二字，一開始他不清楚寫這二字有何用意，後來才驚覺是諧音梗「廚餘」的意思，對此，不少網友紛紛誇讚此諧音梗非常有創意，既節省筆劃又好懂，第一個想到的人簡直是天才。

開工日這店引人羨 老闆公告：員工出遊叫不回來⋯乾脆放到228

春節連假結束，今（23）日是馬年第一天開工日，許多人哀嘆要開始上班了，卻有店家無奈表示，因為員工各自出國旅遊「叫不回來」，因此宣布從除夕一路休息到228連假結束，讓許多人大讚超羨慕，最後也釣出老闆本人親自回覆。

20年超熟老友互動太過禮貌讓他不自在 網曝真相：這才是尊重

許多人與朋友互動往來，會為他人著想，怕自己讓對方觀感不佳，但如果過度，就會像是「客氣病」，對他人太過客氣而給人疏遠的感受。日前有位網友表示，他認識20年的好友對他總是很客氣，請他代買商品時，總是會說「請、謝謝」，讓他疑惑表示「熟到靠北的朋友還對我這麼禮貌，讓我覺得好奇怪喔」。對此，多數人認為「這才是感情好的指標」。

飛日本比國旅便宜？他查櫻花季住1晚4千喊貴 網搖頭：台灣要破萬

日本櫻花季大約落在每年3月下旬至4月中旬。一名網友預計在3月去日本東京看櫻花，但發現車站附近的飯店一晚都要台幣4000元以上，直言「日本房價根本沒有比較便宜」，引起網友們熱議。

南韓1品牌真皮鞋「走兩萬步都不痛」 妹子讚：後悔沒多買

隨著赴韓旅遊熱潮持續，許多民眾喜歡公開分享自己的戰利品。近日，一名女網友在Threads上發文分享自己去韓國旅遊後「後悔沒多買」的兩大神級單品，其中一款主打舒適度極高的真皮平底鞋，讓她大讚「穿新鞋走兩萬步都不會痛」，貼文一出立刻引發網友熱議。

吃鼎泰豐不想排隊？ 內行點名北部這2間分店：幾乎不用等

台灣知名小籠包餐廳「鼎泰豐」名揚國際，不只觀光客愛吃，也是許多台灣人聚餐的首選。然而，每逢用餐時段動輒一兩小時的排隊人潮，總讓許多饕客望而卻步。近日，就有網友崩潰發文，詢問北部到底哪家分店不用大排長龍，意外釣出大批內行老饕分享「快速入座指南」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。