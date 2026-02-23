開工日這店引人羨 老闆公告：員工出遊叫不回來⋯乾脆放到228

春節連假結束，今（23）日是馬年第一天開工日，許多人哀嘆要開始上班了，卻有店家無奈表示，因為員工各自出國旅遊「叫不回來」，因此宣布從除夕一路休息到228連假結束，讓許多人大讚超羨慕，最後也釣出老闆本人親自回覆。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，指出有間店門口貼著公告，上面寫「由於員工各自旅遊叫不回來，本店決定由除夕休息至228連假結束，3月2號星期一正常營業，造成不便請見諒。」讓原PO驚訝直呼「幸福企業」。

貼文曝光後，有1.1萬網友按讚，並笑稱「叫不回來啦，跟我女兒一樣，還在賴床」、「我猜是大部分員工2/23-26都請假，所以無法營業」、「有這麼棒的福利！」、「想知道哪間店！這麼棒的企業就應該支持啊！」、「一間由00後組成的公司？」、「員工都是自己人吧？」、「重點是哪間公司？」、「有缺人嗎？」、「好佛心的老闆，員工真是幸福」。

還有網友歪樓，認為該公告的字體、排版不夠精美，「我的天，他那個缺字真是⋯⋯」、「我以為字體是故意的，看了以為是很活潑，看留言才知道是缺字」、「逗點點中間，發瘋」、「這個字體的缺字也太多了吧」。這一連串討論竟引來老闆親自回應，坦言他是電腦苦手，所以直接用軟體做公告，來提醒客人別白跑一趟，沒有專業排版設計，沒想到讓大家反應這麼大，最後他也祝福大家「馬年行大運，工作順利，馬上牙起來，馬上得第一」。