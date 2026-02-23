20年超熟老友互動太過禮貌讓他不自在 網曝真相：這才是尊重

許多人與朋友互動往來，會為他人著想，怕自己讓對方觀感不佳，但如果過度，就會像是「客氣病」，對他人太過客氣而給人疏遠的感受。日前有位網友表示，他認識20年的好友對他總是很客氣，請他代買商品時，總是會說「請、謝謝」，讓他疑惑表示「熟到靠北的朋友還對我這麼禮貌，讓我覺得好奇怪喔」。對此，多數人認為「這才是感情好的指標」。

一名網友在Threads發文分享，他上個月去日本玩時，有位朋友託他買伴手禮，並跟他說「請問你可以幫我買五盒巧克力嗎？謝謝！」聽完這句話，原PO頓時覺得「明明認識20年了，卻感覺關係很疏遠」，他覺得朋友應該跟他說「下禮拜你給我帶五盒巧克力過來孝敬我啦」，才能突顯兩人的深厚情誼，認為朋友有「客氣病」。

文末，他吐露心聲「熟到靠北的朋友還對我這麼禮貌，讓我覺得好奇怪喔，但我還是幫忙買了啦，脆上找得到跟我一樣的人嗎？」不過文章曝光後，多數網友反而認為這是好事。

對此，有網友表示「我反而覺得越熟越不能理所當然，因為我自己最討厭被理所當然對待」、「我反而覺得就是感情很好，才更該把尊重放第一」、「請人幫忙都要有禮貌，家人也一樣」、「我覺得有客氣病很棒啊，我真的不喜歡親近到一直靠北沒邊界的朋友」、「我很喜歡有客氣病的朋友欸，這樣比較有禮貌，不會讓人感覺理所當然，你朋友修養很好」。