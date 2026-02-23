快訊

經典不敗！林志穎神曲回憶殺 登「紅白」收視高點3.31

台南明星高工出手了 學生虐死青蛙…鞭炮塞嘴引爆PO片賺流量引眾怒

馬年紅盤「衝高壓尾」原因曝！自營商狠抽114億元 三大法人賣超51億元

聽新聞
0:00 / 0:00

20年超熟老友互動太過禮貌讓他不自在 網曝真相：這才是尊重

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，他認識20年的老友對他有「客氣病」，讓他有點不自在。示意圖／ingimage
一名網友分享，他認識20年的老友對他有「客氣病」，讓他有點不自在。示意圖／ingimage

許多人與朋友互動往來，會為他人著想，怕自己讓對方觀感不佳，但如果過度，就會像是「客氣病」，對他人太過客氣而給人疏遠的感受。日前有位網友表示，他認識20年的好友對他總是很客氣，請他代買商品時，總是會說「請、謝謝」，讓他疑惑表示「熟到靠北的朋友還對我這麼禮貌，讓我覺得好奇怪喔」。對此，多數人認為「這才是感情好的指標」。

一名網友在Threads發文分享，他上個月去日本玩時，有位朋友託他買伴手禮，並跟他說「請問你可以幫我買五盒巧克力嗎？謝謝！」聽完這句話，原PO頓時覺得「明明認識20年了，卻感覺關係很疏遠」，他覺得朋友應該跟他說「下禮拜你給我帶五盒巧克力過來孝敬我啦」，才能突顯兩人的深厚情誼，認為朋友有「客氣病」。

文末，他吐露心聲「熟到靠北的朋友還對我這麼禮貌，讓我覺得好奇怪喔，但我還是幫忙買了啦，脆上找得到跟我一樣的人嗎？」不過文章曝光後，多數網友反而認為這是好事。

對此，有網友表示「我反而覺得越熟越不能理所當然，因為我自己最討厭被理所當然對待」、「我反而覺得就是感情很好，才更該把尊重放第一」、「請人幫忙都要有禮貌，家人也一樣」、「我覺得有客氣病很棒啊，我真的不喜歡親近到一直靠北沒邊界的朋友」、「我很喜歡有客氣病的朋友欸，這樣比較有禮貌，不會讓人感覺理所當然，你朋友修養很好」。

朋友 伴手禮

延伸閱讀

百萬年薪爽到誰？他怨工程師血汗錢全進房東口袋 網勸：打不贏就加入

逛百貨被倒「鹽狀物」！遭櫃哥強拉洗手 她怒：別拿手扶梯試用品

年收120萬客戶辦房貸…銀行主管瞄職業喊「多評估」 內行解釋：無關歧視

轎車逆向違停轉角4天慘遭噴漆！網一片叫好 警提醒：已觸法

相關新聞

20年超熟老友互動太過禮貌讓他不自在 網曝真相：這才是尊重

許多人與朋友互動往來，會為他人著想，怕自己讓對方觀感不佳，但如果過度，就會像是「客氣病」，對他人太過客氣而給人疏遠的感受。日前有位網友表示，他認識20年的好友對他總是很客氣，請他代買商品時，總是會說「請、謝謝」，讓他疑惑表示「熟到靠北的朋友還對我這麼禮貌，讓我覺得好奇怪喔」。對此，多數人認為「這才是感情好的指標」。

飛日本比國旅便宜？他查櫻花季住1晚4千喊貴 網搖頭：台灣要破萬

日本櫻花季大約落在每年3月下旬至4月中旬。一名網友預計在3月去日本東京看櫻花，但發現車站附近的飯店一晚都要台幣4000元以上，直言「日本房價根本沒有比較便宜」，引起網友們熱議。

南韓1品牌真皮鞋「走兩萬步都不痛」 妹子讚：後悔沒多買

隨著赴韓旅遊熱潮持續，許多民眾喜歡公開分享自己的戰利品。近日，一名女網友在Threads上發文分享自己去韓國旅遊後「後悔沒多買」的兩大神級單品，其中一款主打舒適度極高的真皮平底鞋，讓她大讚「穿新鞋走兩萬步都不會痛」，貼文一出立刻引發網友熱議。

吃鼎泰豐不想排隊？ 內行點名北部這2間分店：幾乎不用等

台灣知名小籠包餐廳「鼎泰豐」名揚國際，不只觀光客愛吃，也是許多台灣人聚餐的首選。然而，每逢用餐時段動輒一兩小時的排隊人潮，總讓許多饕客望而卻步。近日，就有網友崩潰發文，詢問北部到底哪家分店不用大排長龍，意外釣出大批內行老饕分享「快速入座指南」。

遊歐吃素很難搞？奧客刁難導遊被罵翻 達人曝：「這幾國」素食超友善

疫情解封後，台灣民眾出國旅遊的熱潮持續發燒，歐洲更是許多人的夢想清單。然而，不同國家的飲食文化差異，卻也考驗著旅客與導遊的耐心。近日，一名擁有20年資歷的資深導遊在臉書發文抱怨，帶團到歐洲時遇到一位吃素的「奧客」，對著自助餐的菜色百般刁難，讓他氣得直呼：「為了吃就破口大罵，修什麼行都是要下拔舌地獄的！」

台灣真有併桌文化？旅台韓人驚嘆「被同化」掀熱議

韓國語言競技節目《中文怪物》冠軍申聖贊來台灣已有12年，近日在Threads發文分享自己在台灣生活的文化差異。他提到自己日前在家附近的牛肉湯飯店用餐時，客滿沒位子，看見四人座只坐一個人，讓他一度想脫口問「我可以坐那裡嗎」，但老闆未詢問是否要併桌。最後只好乖乖等位置，他感慨自己已經太習慣台灣的併桌文化，才會如此反應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。