飛日本比國旅便宜？他查櫻花季住1晚4千喊貴 網搖頭：台灣要破萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友預計3月去日本東京看櫻花，但發現車站附近的飯店一晚都要4000元以上。 新華社

日本櫻花季大約落在每年3月下旬至4月中旬。一名網友預計在3月去日本東京看櫻花，但發現車站附近的飯店一晚都要台幣4000元以上，直言「日本房價根本沒有比較便宜」，引起網友們熱議。

一名網友在PTT發文，表示他預計3月要去日本東京賞櫻，但查了一下車站附近旅館或飯店的價格，發現都要一晚皆要4000元以上，直呼日本的飯店根本沒有比較便宜，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有一派網友認為一晚4000元已經比台灣便宜了，「台灣要8000元+」、「你可以在台灣看啊，14000元以上」、「你看現在台灣的4000元你只能住青年旅館吧，都出國了，就不要一直跳針國旅」、「台灣要14000元，謝謝」、「台北旺季是能破萬的」、「櫻花季4000元+也還好啊」、「4千元在台灣你只能住飯店的廁所吧」。

但也有網友認為日本旅宿費確實不便宜，「東京飯店價格漲翻天了，歐美觀光客太多」、「東京現在就真的貴」、「東京永遠都不可能便宜的」、「東京很貴啊，我3/20都只敢住膠囊」、「東京住宿真的貴」、「日本住宿現在確實是不便宜啦，看個名古屋也是三千以上」。

另有網友指出大阪房價較為便宜，並認為櫻花季房價貴很正常，「大阪很便宜，京都跟東京貴而已」、「櫻花季本來就貴」、「櫻花季本來就很貴，幾乎是淡季兩倍」、「櫻花季超貴」。

日媒曾報導，日本因為觀光需求復甦、日圓貶值，以及人事和電費成本高漲等原因，飯店房價持續上升，連商務旅館一晚也動輒破2萬日圓（約新台幣4106元）。雖然空房不少，但「太貴住不起」成為許多旅客的困擾。

南韓1品牌真皮鞋「走兩萬步都不痛」 妹子讚：後悔沒多買

隨著赴韓旅遊熱潮持續，許多民眾喜歡公開分享自己的戰利品。近日，一名女網友在Threads上發文分享自己去韓國旅遊後「後悔沒多買」的兩大神級單品，其中一款主打舒適度極高的真皮平底鞋，讓她大讚「穿新鞋走兩萬步都不會痛」，貼文一出立刻引發網友熱議。

吃鼎泰豐不想排隊？ 內行點名北部這2間分店：幾乎不用等

台灣知名小籠包餐廳「鼎泰豐」名揚國際，不只觀光客愛吃，也是許多台灣人聚餐的首選。然而，每逢用餐時段動輒一兩小時的排隊人潮，總讓許多饕客望而卻步。近日，就有網友崩潰發文，詢問北部到底哪家分店不用大排長龍，意外釣出大批內行老饕分享「快速入座指南」。

遊歐吃素很難搞？奧客刁難導遊被罵翻 達人曝：「這幾國」素食超友善

疫情解封後，台灣民眾出國旅遊的熱潮持續發燒，歐洲更是許多人的夢想清單。然而，不同國家的飲食文化差異，卻也考驗著旅客與導遊的耐心。近日，一名擁有20年資歷的資深導遊在臉書發文抱怨，帶團到歐洲時遇到一位吃素的「奧客」，對著自助餐的菜色百般刁難，讓他氣得直呼：「為了吃就破口大罵，修什麼行都是要下拔舌地獄的！」

台灣真有併桌文化？旅台韓人驚嘆「被同化」掀熱議

韓國語言競技節目《中文怪物》冠軍申聖贊來台灣已有12年，近日在Threads發文分享自己在台灣生活的文化差異。他提到自己日前在家附近的牛肉湯飯店用餐時，客滿沒位子，看見四人座只坐一個人，讓他一度想脫口問「我可以坐那裡嗎」，但老闆未詢問是否要併桌。最後只好乖乖等位置，他感慨自己已經太習慣台灣的併桌文化，才會如此反應。

逛百貨公司「1層樓」都被跳過？內行人曝：業績最亮眼

一名網友近日在Threads發文表示「基本上，一般人在逛百貨公司一樓都會先跳過」吸引超過27萬人點閱。許多人留言分享自身經驗，認為原因多半是價格門檻太高「不是不想逛，是買不起」、「很簡單，因為買不起」、「一樓化妝品還買得起，二樓比較該跳過」、「不是奢侈品牌的化妝品就是手錶或首飾，根本買不起」、「夢時代一樓都是我買不起的，我都直接走到地下一樓」、「覺得我在一樓的話會降低那邊的平均水準」。

