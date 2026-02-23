飛日本比國旅便宜？他查櫻花季住1晚4千喊貴 網搖頭：台灣要破萬

日本櫻花季大約落在每年3月下旬至4月中旬。一名網友預計在3月去日本東京看櫻花，但發現車站附近的飯店一晚都要台幣4000元以上，直言「日本房價根本沒有比較便宜」，引起網友們熱議。

一名網友在PTT發文，表示他預計3月要去日本東京賞櫻，但查了一下車站附近旅館或飯店的價格，發現都要一晚皆要4000元以上，直呼日本的飯店根本沒有比較便宜，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有一派網友認為一晚4000元已經比台灣便宜了，「台灣要8000元+」、「你可以在台灣看啊，14000元以上」、「你看現在台灣的4000元你只能住青年旅館吧，都出國了，就不要一直跳針國旅」、「台灣要14000元，謝謝」、「台北旺季是能破萬的」、「櫻花季4000元+也還好啊」、「4千元在台灣你只能住飯店的廁所吧」。

但也有網友認為日本旅宿費確實不便宜，「東京飯店價格漲翻天了，歐美觀光客太多」、「東京現在就真的貴」、「東京永遠都不可能便宜的」、「東京很貴啊，我3/20都只敢住膠囊」、「東京住宿真的貴」、「日本住宿現在確實是不便宜啦，看個名古屋也是三千以上」。

另有網友指出大阪房價較為便宜，並認為櫻花季房價貴很正常，「大阪很便宜，京都跟東京貴而已」、「櫻花季本來就貴」、「櫻花季本來就很貴，幾乎是淡季兩倍」、「櫻花季超貴」。

日媒曾報導，日本因為觀光需求復甦、日圓貶值，以及人事和電費成本高漲等原因，飯店房價持續上升，連商務旅館一晚也動輒破2萬日圓（約新台幣4106元）。雖然空房不少，但「太貴住不起」成為許多旅客的困擾。