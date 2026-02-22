南韓1品牌真皮鞋「走兩萬步都不痛」 妹子讚：後悔沒多買

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓皮鞋品牌「CUEREN」以舒適柔軟的真皮平底鞋聞名，近期更有網友實測穿新鞋走兩萬步也不磨腳，被列為赴韓必買清單。 示意圖／ingimage
南韓皮鞋品牌「CUEREN」以舒適柔軟的真皮平底鞋聞名，近期更有網友實測穿新鞋走兩萬步也不磨腳，被列為赴韓必買清單。 示意圖／ingimage

隨著赴韓旅遊熱潮持續，許多民眾喜歡公開分享自己的戰利品。近日，一名女網友在Threads上發文分享自己去南韓旅遊後「後悔沒多買」的兩大神級單品，其中一款主打舒適度極高的真皮平底鞋，讓她大讚「穿新鞋走兩萬步都不會痛」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO分享的第一件戰利品是南韓本土皮鞋品牌「CUEREN」的鞋款。她表示，該款真皮鞋底非常柔軟，且整體質感極佳，實測穿著剛買的新鞋狂走兩萬多步，腳底與後腳跟竟然完全沒有不適感，一雙大約台幣四千初頭。

根據首爾市官方旅遊網站介紹，CUEREN在南韓是備受喜愛的超人氣品牌，2025年春季更盛大開幕了複合式文化空間「CUEREN THE VILLAGE」旗艦店，結合了皮鞋專賣、甜點咖啡廳「Cafe Cité」與展覽空間「Tʼannery」。品牌主打以高級牛皮製作的平底鞋，外觀精緻優雅且輕盈舒適，價格自10萬韓元（約合台幣2千4百元）起跳，在手工真皮鞋界中顯得相當親民。

不過，也有內行人在留言區溫馨提醒，挑選材質時要注意：「羊皮的一開始就很軟，但如果是牛皮款式，剛穿會比較硬挺，可能會磨腳，不要傻傻覺得一開始買來就能走幾萬步。」此外，不少網友分享在聖水洞分店的良好體驗，表示男店員聽到客人來自台灣都非常熱情，還會用翻譯軟體狂問台灣美食，「情緒價值給好給滿」。

原PO推薦的第二個遺珠之憾是「ARCHIVEPKE」的流浪包。她大讚該款包包摸起來非常舒服，不僅實體五金配件很美，而且容量大又非常輕盈，價位約落在台幣五千多元，極佳的實用性讓她直呼：「應該要再買一個皮的！」

貼文曝光後，大量網友將這兩個品牌存入購物清單。許多人也留言大讚：「超讚，低調中帶點細節」、「怎麼沒去之前刷到這篇」、「存下來，下次去買買買」、「男裝鞋子也很好看，可以帶男友一起去」。

南韓 首爾 鞋子 購物

吃鼎泰豐不想排隊？ 內行點名北部這2間分店：幾乎不用等

台灣知名小籠包餐廳「鼎泰豐」名揚國際，不只觀光客愛吃，也是許多台灣人聚餐的首選。然而，每逢用餐時段動輒一兩小時的排隊人潮，總讓許多饕客望而卻步。近日，就有網友崩潰發文，詢問北部到底哪家分店不用大排長龍，意外釣出大批內行老饕分享「快速入座指南」。

遊歐吃素很難搞？奧客刁難導遊被罵翻 達人曝：「這幾國」素食超友善

疫情解封後，台灣民眾出國旅遊的熱潮持續發燒，歐洲更是許多人的夢想清單。然而，不同國家的飲食文化差異，卻也考驗著旅客與導遊的耐心。近日，一名擁有20年資歷的資深導遊在臉書發文抱怨，帶團到歐洲時遇到一位吃素的「奧客」，對著自助餐的菜色百般刁難，讓他氣得直呼：「為了吃就破口大罵，修什麼行都是要下拔舌地獄的！」

台灣真有併桌文化？旅台韓人驚嘆「被同化」掀熱議

韓國語言競技節目《中文怪物》冠軍申聖贊來台灣已有12年，近日在Threads發文分享自己在台灣生活的文化差異。他提到自己日前在家附近的牛肉湯飯店用餐時，客滿沒位子，看見四人座只坐一個人，讓他一度想脫口問「我可以坐那裡嗎」，但老闆未詢問是否要併桌。最後只好乖乖等位置，他感慨自己已經太習慣台灣的併桌文化，才會如此反應。

逛百貨公司「1層樓」都被跳過？內行人曝：業績最亮眼

一名網友近日在Threads發文表示「基本上，一般人在逛百貨公司一樓都會先跳過」吸引超過27萬人點閱。許多人留言分享自身經驗，認為原因多半是價格門檻太高「不是不想逛，是買不起」、「很簡單，因為買不起」、「一樓化妝品還買得起，二樓比較該跳過」、「不是奢侈品牌的化妝品就是手錶或首飾，根本買不起」、「夢時代一樓都是我買不起的，我都直接走到地下一樓」、「覺得我在一樓的話會降低那邊的平均水準」。

台女自製泡菜引南韓網友關注 一票人見容器嚇壞：會爆炸

一名Threads女網友分享自製韓式泡菜的困擾，表示自己按食譜做完後直接放進冰箱冷藏保存，結果第三天泡菜完全不酸，忍不住好奇「是我太心急，還是泡菜走佛系發酵路線」。

