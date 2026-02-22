南韓1品牌真皮鞋「走兩萬步都不痛」 妹子讚：後悔沒多買

隨著赴韓旅遊熱潮持續，許多民眾喜歡公開分享自己的戰利品。近日，一名女網友在Threads上發文分享自己去南韓旅遊後「後悔沒多買」的兩大神級單品，其中一款主打舒適度極高的真皮平底鞋，讓她大讚「穿新鞋走兩萬步都不會痛」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO分享的第一件戰利品是南韓本土皮鞋品牌「CUEREN」的鞋款。她表示，該款真皮鞋底非常柔軟，且整體質感極佳，實測穿著剛買的新鞋狂走兩萬多步，腳底與後腳跟竟然完全沒有不適感，一雙大約台幣四千初頭。

根據首爾市官方旅遊網站介紹，CUEREN在南韓是備受喜愛的超人氣品牌，2025年春季更盛大開幕了複合式文化空間「CUEREN THE VILLAGE」旗艦店，結合了皮鞋專賣、甜點咖啡廳「Cafe Cité」與展覽空間「Tʼannery」。品牌主打以高級牛皮製作的平底鞋，外觀精緻優雅且輕盈舒適，價格自10萬韓元（約合台幣2千4百元）起跳，在手工真皮鞋界中顯得相當親民。

不過，也有內行人在留言區溫馨提醒，挑選材質時要注意：「羊皮的一開始就很軟，但如果是牛皮款式，剛穿會比較硬挺，可能會磨腳，不要傻傻覺得一開始買來就能走幾萬步。」此外，不少網友分享在聖水洞分店的良好體驗，表示男店員聽到客人來自台灣都非常熱情，還會用翻譯軟體狂問台灣美食，「情緒價值給好給滿」。

原PO推薦的第二個遺珠之憾是「ARCHIVEPKE」的流浪包。她大讚該款包包摸起來非常舒服，不僅實體五金配件很美，而且容量大又非常輕盈，價位約落在台幣五千多元，極佳的實用性讓她直呼：「應該要再買一個皮的！」

貼文曝光後，大量網友將這兩個品牌存入購物清單。許多人也留言大讚：「超讚，低調中帶點細節」、「怎麼沒去之前刷到這篇」、「存下來，下次去買買買」、「男裝鞋子也很好看，可以帶男友一起去」。