吃鼎泰豐不想排隊？ 內行點名北部這2間分店：幾乎不用等

聯合新聞網／ 綜合報導
內行網友分享，若不想久候，除了挑選特定百貨分店，也可尋找由前鼎泰豐師傅自行開業的餐館解饞。圖／聯合報系資料照
台灣知名小籠包餐廳鼎泰豐」名揚國際，不只觀光客愛吃，也是許多台灣人聚餐的首選。然而，每逢用餐時段動輒一兩小時的排隊人潮，總讓許多饕客望而卻步。近日，就有網友崩潰發文，詢問北部到底哪家分店不用大排長龍，意外釣出大批內行老饕分享「快速入座指南」。

一名網友在Threads上發文抱怨，自己住在外縣市，每次去鼎泰豐板橋大遠百店人都爆多，讓他崩潰發問：「北部哪一家鼎泰豐是生意比較不好的啊？以後都去那家吃，板橋的人太多了吧！」

貼文一出，立刻引發一票苦主共鳴。許多網友證實板橋店的「排隊盛況」，直言：「板橋沒有11點就到的話，至少要等半小時以上」、「板橋11點去餐廳裡就一堆人了，要更早」、「板橋大遠百每次去都要排2小時左右，假日大多3小時起跳」。

對於原PO想找「生意較不好」的分店，網友們熱心給出實用建議。綜合留言，位於信義商圈的新光三越A4店」與「遠百信義A13店」獲得最高票推薦。

• 信義A4、A13店：網友大推這兩家分店人潮相對較少，「平日都去信義A4或遠百A13」、「A4幾乎不用等」、「有次在信義區臨時去A13吃，7個人等不到20分鐘就有位置了」。

• 天母店：被點名為排隊時間較短的優質選擇，網友表示平日大概只需等半小時左右。

• 台北101店：內行人澄清，101店並非生意不好，而是「座位很多」，翻桌率高，建議可以挑選下午時段前往，入座速度其實很快。

除了挑選冷門分店，也有內行老饕提供另一種解方，「記得台北有幾家是以前鼎泰豐師傅自己出去開的店，吃過市政府附近的味道真的幾乎一樣。除非你要享受那個服務，不然那樣的店就夠了。」建議如果單純只為了解饞、不在乎鼎泰豐無微不至的招牌服務，尋找前師傅出來開的餐館，也是免排隊的好選擇。

鼎泰豐 新光三越 小籠包 台灣 餐廳

