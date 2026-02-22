台灣真有併桌文化？旅台韓人驚嘆「被同化」掀熱議

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
申聖贊透露近日在家附近用餐遇客滿，看見四人座只坐一人時一度想問能否併桌。 示意圖／ingimage
申聖贊透露近日在家附近用餐遇客滿，看見四人座只坐一人時一度想問能否併桌。 示意圖／ingimage

曾獲得《中文怪物》冠軍的南韓申聖贊來台灣已有12年，近日在Threads發文分享台韓的文化差異。他提到日前回去南韓，去家附近一間賣牛肉湯飯的店用餐，因為客滿沒位子，看見四人座只坐一個人，而老闆未詢問是否要併桌，讓他一度想脫口問「我可以坐那裡嗎？」最後只好乖乖等位置，他感慨自己已經太習慣台灣的併桌文化，才會如此反應。

網友對此貼文展開熱烈討論，部分人認為台灣其實也沒有明確的併桌文化，「台灣其實也沒有這個文化」、「我先坐就是我先來的，誰想跟陌生人坐」、「不認識坐一桌真的很尷尬」、「I人也沒有併桌文化喔，我可以等」、「台灣沒有併桌文化，只有強迫併桌文化」、「拼翻桌率的店家才會併桌，這不是台灣文化，是店家素質」。

也有網友共鳴，「為什麼一堆人說台灣沒有併桌文化，明明就有」、「台灣明明就很常併桌」、「我是高雄人，蠻喜歡人家來問要不要併桌的欸」。此外，也有來自其他地區的網友分享經驗，「作為一個香港人，我一個人去韓國玩時吃飯一人坐四人桌，我極度恐慌」、「我在韓國被老闆安排過併桌耶」。

針對併桌文化，《時代雜誌》曾報導，雖然部分餐廳曾因經濟考量對獨自用餐者設限，例如要求點兩份餐或拒絕單人入座，但全球獨自用餐的趨勢正快速增長，特別是在南韓，單身戶數超過1000萬，餐廳業者為了提升翻桌率可能安排併桌或限制單人點餐，但年輕族群越來越視「solo dining」為自主選擇和生活品質象徵。文章指出美國、德國、中國大陸、日本等地也出現餐廳提供單人座位、分隔桌或單人套餐，滿足消費者追求獨立與便利的需求。

此外，餐廳若善用單人餐飲市場，能提升每位顧客消費額與品牌忠誠度。例如中國大陸海底撈提供半份火鍋和單人座位，甚至搭配可愛布偶陪伴，創造社群話題和體驗感。OpenTable調查顯示，獨自用餐者每人消費比一般顧客高出48%。

