遊歐吃素很難搞？奧客刁難導遊被罵翻 達人曝：「這幾國」素食超友善

疫情解封後，台灣民眾出國旅遊的熱潮持續發燒，歐洲更是許多人的夢想清單。然而，不同國家的飲食文化差異，卻也考驗著旅客與導遊的耐心。近日，一名擁有20年資歷的資深導遊在臉書發文抱怨，帶團到歐洲時遇到一位吃素的「奧客」，對著自助餐的菜色百般刁難，讓他氣得直呼：「為了吃就破口大罵，修什麼行都是要下拔舌地獄的！」

這名導遊在臉書粉專《靠北旅遊業》匿名發文表示，帶團的經歷中，遇到的吃素旅客大多很難搞，「假設100個俗家吃素人士裡面，最少95個都是草擊敗的等級，還必須下地獄的那種。」

他指出，日前帶的歐洲行第一餐是中西式自助餐，名單上已註記該名旅客為「蛋奶素」。餐廳現場除了生菜沙拉，還有專門標示「Vegetarian（素食）」的四道熱菜區，包括素炒飯、素炒麵、素蒸餃與洋蔥炒蘑菇，甚至還能自己夾菜請師傅熱炒。

不料，該名旅客卻對著他破口大罵，抱怨「沒有東西可以吃」，而理由卻是令人傻眼：「炒菜師傅的手有炒肉、摸肉，還用同一個鍋子，所以炒菜類都不能吃；冬天吃生菜會拉肚子，所以生菜也不吃。」

原PO指出還有素食熱菜區時，旅客竟回應：「平時很少吃飯麵，洋蔥炒蘑菇有洋蔥，素蒸餃有韭菜，通通不能吃！」更強調若不是自己跟服務生確認料理方式，就會被他害得「修行破功」。

面對如此無理取鬧的行徑，導遊崩潰表示：「我是覺得為了吃就破口大罵的人，修什麼行都是要下拔舌地獄的。」

貼文曝光後引發網友熱烈討論，不少人同情導遊的遭遇，「吃素的人並沒有很高尚，看過太多難搞的」、「這類人開口阿彌陀佛，內心都是毒蛇」、「出門在外提倡方便素，不要找別人麻煩」。也有專業網友指出，真正隨遇而安的素食者，為避免造成群體困擾，通常會自己挑青菜吃鍋邊素，或是乾脆自己組素食團。

事實上，隨著環保與健康意識抬頭，歐洲各國的素食文化已相當盛行，對素食者也越來越友善。據「veggie365」網站分享，在義大利羅馬與佛羅倫斯，旅客可以享用到不加牛奶的意式雪糕、全素義大利麵與披薩；在西班牙巴塞隆納，許多咖啡店提供無奶類與無麩質的素芝士漢堡；而英國倫敦與德國柏林，更是屢屢被選為全球最佳素食城市，擁有豐富的無肉飲食選擇與街頭小吃。

即便是傳統上偏重肉食的東歐國家，如捷克布拉格與匈牙利布達佩斯，近年也湧現許多無肉餐廳，提供生蛋糕、素肉丸等創意料理。