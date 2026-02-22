逛百貨公司「1層樓」都被跳過？內行人曝：業績最亮眼

一名網友近日在Threads發文表示，「基本上，一般人在逛百貨公司一樓都會先跳過」，短短一兩句話就吸引超過27萬人點閱。許多人留言分享自身經驗，認為原因多半是一樓商品價格門檻太高，「不是不想逛，是買不起」、「很簡單，因為買不起」、「不是奢侈品牌的化妝品，就是手錶或首飾，根本買不起」、「夢時代一樓都是我買不起的，我都直接走到地下一樓」、「覺得我在一樓的話會降低那邊的平均水準」。

也有網友表示，「你不是受眾而已，我也不是」、「可是好像是整棟業績最好的區」、「男人才會跳過」、「你也可以每個月去領取專櫃試用品啊」、「一樓化妝品還買得起，二樓比較該跳過」。

大江國際購物中心曾在官方社群分享，百貨公司一樓通常不設廁所，是刻意安排以提高民眾消費意願。將廁所設於其他樓層，可增加消費者停留時間，促使民眾逛更多樓層、增加購買機會。官方也表示，一樓雖然豪華，但購物環境設計有其心理與商業考量。

專業零售設計顧問公司CampbellRigg指出，百貨公司的空間規劃與視覺設計並非隨意，而是刻意打造體驗感與品牌印象。百貨公司會運用精緻燈光、吸睛陳列和高質感材料，在一樓入口就營造出奢華氛圍，吸引顧客注意並傳達品牌定位。這類視覺展示（visual merchandising）不只是商品陳列，更是引導顧客往內逛、提升停留時間和購買意願的一部分。

更重要的是，良好的動線規劃會將各類商品有策略地配置，鼓勵顧客探索更多樓層與品項，而不是一進門就直奔結帳。百貨店鋪會用清晰標示與焦點展示，帶動消費者從一樓往上或往下走，提升整體銷售與品牌忠誠度。此外，強調一致的品牌識別與顧客體驗，從廣告、陳列到服務皆是成功百貨的重要因素。