快訊

老高年收上看3億？拍片只是副業 曝小茉真實財力「房子車子都她送的」

美最高法院救了川普一把！CNN：封殺對等關稅是送上大禮

北車驚傳揮刀客現蹤！電眼直擊他持刀過路 警擴大追查中

逛百貨公司「1層樓」都被跳過？內行人曝：業績最亮眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，一般人在逛百貨公司時，一樓都會先跳過。 示意圖／ingimage
一名網友指出，一般人在逛百貨公司時，一樓都會先跳過。 示意圖／ingimage

一名網友近日在Threads發文表示，「基本上，一般人在逛百貨公司一樓都會先跳過」，短短一兩句話就吸引超過27萬人點閱。許多人留言分享自身經驗，認為原因多半是一樓商品價格門檻太高，「不是不想逛，是買不起」、「很簡單，因為買不起」、「不是奢侈品牌的化妝品，就是手錶或首飾，根本買不起」、「夢時代一樓都是我買不起的，我都直接走到地下一樓」、「覺得我在一樓的話會降低那邊的平均水準」。

也有網友表示，「你不是受眾而已，我也不是」、「可是好像是整棟業績最好的區」、「男人才會跳過」、「你也可以每個月去領取專櫃試用品啊」、「一樓化妝品還買得起，二樓比較該跳過」。

大江國際購物中心曾在官方社群分享，百貨公司一樓通常不設廁所，是刻意安排以提高民眾消費意願。將廁所設於其他樓層，可增加消費者停留時間，促使民眾逛更多樓層、增加購買機會。官方也表示，一樓雖然豪華，但購物環境設計有其心理與商業考量。

專業零售設計顧問公司CampbellRigg指出，百貨公司的空間規劃與視覺設計並非隨意，而是刻意打造體驗感與品牌印象。百貨公司會運用精緻燈光、吸睛陳列和高質感材料，在一樓入口就營造出奢華氛圍，吸引顧客注意並傳達品牌定位。這類視覺展示（visual merchandising）不只是商品陳列，更是引導顧客往內逛、提升停留時間和購買意願的一部分。

更重要的是，良好的動線規劃會將各類商品有策略地配置，鼓勵顧客探索更多樓層與品項，而不是一進門就直奔結帳。百貨店鋪會用清晰標示與焦點展示，帶動消費者從一樓往上或往下走，提升整體銷售與品牌忠誠度。此外，強調一致的品牌識別與顧客體驗，從廣告、陳列到服務皆是成功百貨的重要因素。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

百貨 業績

延伸閱讀

保健食品關稅降至10％ 黃金舜：應讓降稅反映在售價、避免代理商暴利

過年大掃除快處理掉！曝「必丟9大物品」留著恐帶衰整年

網購當心！知名電商下單魚油竟是假貨 業者坦言：很多人中招

海外購物「自用變販售」挨罰 高雄去年查獲63件化妝品違規轉賣

相關新聞

遊歐吃素很難搞？奧客刁難導遊被罵翻 達人曝：「這幾國」素食超友善

疫情解封後，台灣民眾出國旅遊的熱潮持續發燒，歐洲更是許多人的夢想清單。然而，不同國家的飲食文化差異，卻也考驗著旅客與導遊的耐心。近日，一名擁有20年資歷的資深導遊在臉書發文抱怨，帶團到歐洲時遇到一位吃素的「奧客」，對著自助餐的菜色百般刁難，讓他氣得直呼：「為了吃就破口大罵，修什麼行都是要下拔舌地獄的！」

台灣真有併桌文化？旅台韓人驚嘆「被同化」掀熱議

韓國語言競技節目《中文怪物》冠軍申聖贊來台灣已有12年，近日在Threads發文分享自己在台灣生活的文化差異。他提到自己日前在家附近的牛肉湯飯店用餐時，客滿沒位子，看見四人座只坐一個人，讓他一度想脫口問「我可以坐那裡嗎」，但老闆未詢問是否要併桌。最後只好乖乖等位置，他感慨自己已經太習慣台灣的併桌文化，才會如此反應。

逛百貨公司「1層樓」都被跳過？內行人曝：業績最亮眼

一名網友近日在Threads發文表示「基本上，一般人在逛百貨公司一樓都會先跳過」吸引超過27萬人點閱。許多人留言分享自身經驗，認為原因多半是價格門檻太高「不是不想逛，是買不起」、「很簡單，因為買不起」、「一樓化妝品還買得起，二樓比較該跳過」、「不是奢侈品牌的化妝品就是手錶或首飾，根本買不起」、「夢時代一樓都是我買不起的，我都直接走到地下一樓」、「覺得我在一樓的話會降低那邊的平均水準」。

台女自製泡菜引南韓網友關注 一票人見容器嚇壞：會爆炸

一名Threads女網友分享自製韓式泡菜的困擾，表示自己按食譜做完後直接放進冰箱冷藏保存，結果第三天泡菜完全不酸，忍不住好奇「是我太心急，還是泡菜走佛系發酵路線」。

遊韓訂外送恐憑空消失 旅遊粉專實測：關鍵卡在「1點」

旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」提醒，赴韓旅遊若用台灣門號透過當地外送平台「外送民族（배달의민족）」訪客模式訂餐，餐點恐有「憑空消失」風險。

14間打贏300間！他問「家樂福為何輸好市多」？兩派網友掀論戰

台灣量販市場競爭激烈，一名網友分享，好市多全台僅14間分店，卻創下約1400億元年營收；反觀家樂福量販加超市超過300間，年營收約840億元，好奇家樂福為何輸給好市多？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。