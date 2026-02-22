台女自製泡菜引南韓網友關注 一票人見容器嚇壞：會爆炸

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示自製泡菜按食譜做完後直接放進冰箱冷藏保存，結果第三天完全不酸。 示意圖／ingimage
一名Threads女網友分享自製韓式泡菜的困擾，表示自己按食譜做完後直接放進冰箱冷藏保存，結果第三天泡菜完全不酸，好奇想問「是我太心急，還是泡菜走佛系發酵路線」。不少網友指出，原PO的保存方式可能影響發酵成果，泡菜發酵主要靠乳酸菌，而乳酸菌在冷藏溫度下幾乎不會活躍，因此冷藏太早會讓泡菜很難酸起來，冬天甚至得放室溫一周以上才開始發酵。

更多人擔心原PO使用的容器和裝填方式會出問題，「妳這瓶子裝發酵物會爆」、「誰教妳用玻璃瓶醃泡菜，還要放那麼滿，還要加保鮮膜密封？」，甚至有人戲稱「所以這人是炸彈製造者？」貼文還引發南韓網友關注，「可能的話請用甕裝發酵，如果不行就用塑膠容器」、「玻璃瓶只能裝一半，不然會炸」；也有人補充，「用玻璃罐不可密封，可以用塑膠或陶器」。

事後，原PO在留言區表示泡菜危機已解除，已將泡菜分裝到有預留空間的容器，並時不時打開洩氣，避免爆炸。她還還做了筆記整理：

一、發酵時溫度與時間是關鍵，可先室溫發酵再移冷藏，加快酸味形成；直接冷藏亦可，但速度較慢，酸味均衡。

二、存放上，玻璃罐不可裝滿，建議預留空間或使用排氣孔，塑膠或專用容器更安全；發酵期間可適度洩氣，避免陽光直射與極端溫度，器具保持乾淨，若出現異味或黴菌即不可食。

三、若方便，直接購買現成泡菜也是簡單選擇。

網站numberanalytics也曾有網友分享文章《The Science Behind Fermentation Temperature in Kimchi》，指出泡菜的發酵涉及多種微生物，主要為乳酸菌如植物乳酸桿菌（Lactobacillus plantarum）與中乳酸乳桿菌（Leuconostoc mesenteroides），次要有酵母。乳酸菌在發酵中產生乳酸，使泡菜酸味形成，並創造酸性環境抑制不良微生物。微生物的生長與活動受溫度、酸鹼值（pH）與鹽分濃度影響，因此控制發酵條件至關重要。

另外，發酵溫度是關鍵因素，乳酸菌最適生長溫度為15–20°C（59–68°F），此範圍可促進酸味及理想口感形成。過低溫度會減緩發酵，過高或波動則可能導致不良微生物生長。建議監測發酵環境溫度並維持穩定，以控制發酵速度並確保泡菜品質與風味。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

南韓 泡菜

相關新聞

一名Threads女網友分享自製韓式泡菜的困擾，表示自己按食譜做完後直接放進冰箱冷藏保存，結果第三天泡菜完全不酸，忍不住好奇「是我太心急，還是泡菜走佛系發酵路線」。

遊韓訂外送恐憑空消失 旅遊粉專實測：關鍵卡在「1點」

旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」提醒，赴韓旅遊若用台灣門號透過當地外送平台「外送民族（배달의민족）」訪客模式訂餐，餐點恐有「憑空消失」風險。

14間打贏300間！他問「家樂福為何輸好市多」？兩派網友掀論戰

台灣量販市場競爭激烈，一名網友分享，好市多全台僅14間分店，卻創下約1400億元年營收；反觀家樂福量販加超市超過300間，年營收約840億元，好奇家樂福為何輸給好市多？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

塞車誰害的？他問「第一台車為何不走」 內行人曝解答

農曆春節期間，不少人都會返鄉、走春，國道與市區道路經常出現壅塞情況。對此，一名網友好奇發問「塞車時，第一台車為什麼不走？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

年假倒數2天！他問「作息調得回來」？全網哀號曝狠招

長達9天的農曆連假，僅剩2天就要開工，一名網友好奇，不少人過年狂熬夜，常睡到中午才起床，真的能在開工前，把作息調回來嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

一個人也能吃鼎泰豐！他曬「滿漢全席」菜色 內行加碼最划算點餐法

一個人吃鼎泰豐該如何點餐最划算呢？一名網友發文，曬出自己一人吃鼎泰豐的照片，網友們在讚嘆原PO的點餐品味和食量之餘，更有內行人指出可以請店員把餐點份量減半，價格僅需三分之二，獨自一人就可吃到「滿漢全席」。

