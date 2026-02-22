遊韓訂外送恐憑空消失 旅遊粉專實測：關鍵卡在「1點」

旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」提醒，赴韓旅遊若用台灣門號透過當地外送平台「外送民族（배달의민족）」訪客模式訂餐，餐點恐有「憑空消失」風險。粉專分享，近期接獲不少私訊，有人明明完成訂單卻遲遲未送達，甚至狀態卡在「餐點準備中」。為釐清狀況，粉專作者連續多日實測，以台灣手機號碼下單橋村醬油炸雞，前幾次配送順利，但其中一筆訂單卻異常停滯，超過預定時間40分鐘仍未更新。

親赴門市詢問才發現，餐點其實早已完成，卻因店家未更新系統而被遺忘，最終拿到的炸雞已經冷掉。店員坦言，多數狀況並非惡意不送，而是流程卡關時無法聯繫外國門號顧客，加上旅客地址填寫錯誤也很常見，例如使用地圖舊址定位，外送就可能被送往錯誤地點。粉專提醒，訪客模式並非不能用，但務必填寫旅館官方地址、大門密碼與完整備註，若能請飯店代叫會更安全。

有相關經驗的網友回覆，「飯店都可以幫忙代叫外送，很方便」、「很多時候真的不是餐廳惡意不送，而是流程出問題時餐廳沒有辦法聯繫顧客」、「我去年去釜山時是用韓國電話下單，但是我不想接電話，我就選擇放外面，不要按電鈴、不要打電話，結果也是送不見了」、「請韓國導遊叫」。

論壇Reddit也曾有網友發文求助，表示自己以外國人身分使用外送App訂餐，卻連三次都沒收到餐點。第一、二次下單時以為訂單是被取消，後來發現系統顯示已送達，因此第三次下單特地在備註用韓文寫下「前兩次訂單我都沒有收到，地址可能有點難找，所以再次下單」，請外送員抵達時傳訊通知，但最後仍莫名被標示為完成配送，讓他相當困惑。

有不少人建議改用英語支援較完整的平台會更順利，也有韓國網友詳細教學，指出可透過App內客服聊天系統或撥打1600-0987求助，並提醒有時是外送員找不到地址所致，建議訂單資訊與送餐指示務必寫得非常完整，同時記得截圖存證，以利後續申訴退款。

另有人提醒，若接到以050開頭的號碼，可能是平台提供的隱私轉接號碼，不一定是異常來電，但仍建議避免隨意提供個資；也有過來人分享自己選擇對外國人較友善的外送服務，可降低配送落差與溝通風險。