14間打贏300間！他問「家樂福為何輸好市多」？兩派網友掀論戰

台灣量販市場競爭激烈，一名網友分享，好市多全台僅14間分店，卻創下約1400億元年營收；反觀家樂福量販加超市超過300間，年營收約840億元，好奇家樂福為何輸給好市多？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「家樂福是哪點輸好市多？」為題，指出若沒有好市多競爭，家樂福或許早已穩坐龍頭寶座，好奇為何大家都願意大老遠跑去好市多補貨？不理解家樂福到底輸在哪裡？

貼文一出後，不少網友都點出好市多的優勢，紛紛表示「商用來說Costco是真的比較划」、「光牛奶就輸科特蘭一截了」、「黑五在好市多隨便買個電器，就賺1-2年的會費了」、「無條件退貨，開過用過都可退」、「以量/價制勝吧，好市多份量都比較大」、「好市多有停車位，有特色熟食，有很多舶來品」。

不過，也有一派網友更喜歡家樂福，指出「家樂福也是有優點的啦，至少沒什人不擠，結帳不用排隊，挑東西沒人在旁防礙」、「下班去買個水果，誰跟你去好市多？好市多是有計畫要大採購才會去」、、「一點都沒輸啊，我三天兩頭跑家樂福，好市多只剩買烤雞的功能」、「家樂福有些東西還比好市多便宜」。

本站曾報導，有網友曾在PTT討論，好奇住家附近有間家樂福，跟有一棟好市多，哪一個比較實用？不少網友坦言，若是住家附近，會優先選擇家樂福，因為平時不會大量採買食材，只有去家樂福才買得到小份量的商品，加上好市多附近交通經常不順暢，因此以便利性來說還是會選擇家樂福。