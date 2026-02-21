快訊

務實又愛儲蓄！生肖牛連3年蟬聯購屋冠軍「最後一名是他」

「玩物喪志」瘦20公斤！草爺自辦四驅車大賽 初四、初五邀眾好手一較高下

咖啡買1送1、炸雞免費吃！2026馬年開工「超商.手搖、速食優惠」懶人包一次看

14間打贏300間！他問「家樂福為何輸好市多」？兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，好市多全台僅14間分店，卻創下約1400億元年營收；反觀家樂福量販加超市超過300間，年營收約840億元，好奇家樂福為何輸給好市多？聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
一名網友分享，好市多全台僅14間分店，卻創下約1400億元年營收；反觀家樂福量販加超市超過300間，年營收約840億元，好奇家樂福為何輸給好市多？聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

台灣量販市場競爭激烈，一名網友分享，好市多全台僅14間分店，卻創下約1400億元年營收；反觀家樂福量販加超市超過300間，年營收約840億元，好奇家樂福為何輸給好市多？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「家樂福是哪點輸好市多？」為題，指出若沒有好市多競爭，家樂福或許早已穩坐龍頭寶座，好奇為何大家都願意大老遠跑去好市多補貨？不理解家樂福到底輸在哪裡？

貼文一出後，不少網友都點出好市多的優勢，紛紛表示「商用來說Costco是真的比較划」、「光牛奶就輸科特蘭一截了」、「黑五在好市多隨便買個電器，就賺1-2年的會費了」、「無條件退貨，開過用過都可退」、「以量/價制勝吧，好市多份量都比較大」、「好市多有停車位，有特色熟食，有很多舶來品」。

不過，也有一派網友更喜歡家樂福，指出「家樂福也是有優點的啦，至少沒什人不擠，結帳不用排隊，挑東西沒人在旁防礙」、「下班去買個水果，誰跟你去好市多？好市多是有計畫要大採購才會去」、、「一點都沒輸啊，我三天兩頭跑家樂福，好市多只剩買烤雞的功能」、「家樂福有些東西還比好市多便宜」。

本站曾報導，有網友曾在PTT討論，好奇住家附近有間家樂福，跟有一棟好市多，哪一個比較實用？不少網友坦言，若是住家附近，會優先選擇家樂福，因為平時不會大量採買食材，只有去家樂福才買得到小份量的商品，加上好市多附近交通經常不順暢，因此以便利性來說還是會選擇家樂福。

好市多 家樂福 超市

延伸閱讀

好市多限時促銷！一款「4層衛生紙」現折230元 大票會員讚：一張就夠用

香菜控看過來！「香菜奶茶」新上架 網曝嘗鮮口感：奇妙味道

好市多金飾櫃被掃空！網揭「價格時間差」盲點 官方曝：買了就無法退

狂殺140元！好市多這款洗衣精限時特價 網讚：洗淨力優

相關新聞

14間打贏300間！他問「家樂福為何輸好市多」？兩派網友掀論戰

台灣量販市場競爭激烈，一名網友分享，好市多全台僅14間分店，卻創下約1400億元年營收；反觀家樂福量販加超市超過300間，年營收約840億元，好奇家樂福為何輸給好市多？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

塞車誰害的？他問「第一台車為何不走」 內行人曝解答

農曆春節期間，不少人都會返鄉、走春，國道與市區道路經常出現壅塞情況。對此，一名網友好奇發問「塞車時，第一台車為什麼不走？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

年假倒數2天！他問「作息調得回來」？全網哀號曝狠招

長達9天的農曆連假，僅剩2天就要開工，一名網友好奇，不少人過年狂熬夜，常睡到中午才起床，真的能在開工前，把作息調回來嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

一個人也能吃鼎泰豐！他曬「滿漢全席」菜色 內行加碼最划算點餐法

一個人吃鼎泰豐該如何點餐最划算呢？一名網友發文，曬出自己一人吃鼎泰豐的照片，網友們在讚嘆原PO的點餐品味和食量之餘，更有內行人指出可以請店員把餐點份量減半，價格僅需三分之二，獨自一人就可吃到「滿漢全席」。

能吃嗎？她收到一批「黑青烏魚子」困惑 內行急喊別丟：是極品

農曆新年到來，許多人會提前訂年節禮品送親友。不過日前有位女網友收到朋友送的「黑青色烏魚子」，讓她嚇到上網求問「我沒吃過這種，沒勇氣打開」。貼文曝光後，引來許多網友急喊「別丟！這是極品」。

麥當勞「仙氣女員工」影像瘋傳！為活動跪地服務網友震驚：辛苦了

麥當勞（McDonald's）最美的風景是人！香港Threads及討論區瘋傳影片，指麥當勞有2名女員工擁有美艷臉孔，舉動親切，衣著更成為焦點，直言「有這樣的M記（麥當勞）姐姐，你會否去M記辦生日會？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。