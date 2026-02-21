塞車誰害的？他問「第一台車為何不走」 內行人曝解答

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆春節期間，不少人都會返鄉、走春，國道與市區道路經常出現壅塞情況。對此，一名網友好奇發問「塞車時，第一台車為什麼不走？」。示意圖，記者葉信菉攝影
農曆春節期間，不少人都會返鄉、走春，國道與市區道路經常出現壅塞情況。對此，一名網友好奇發問「塞車時，第一台車為什麼不走？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，從小到大都無法理解塞車的成因，認為只要第一台車持續開，後方的車輛就能跟著行駛，好奇發問「為什麼會塞車？第一台車為什麼不走？」。

貼文一出後，不少網友都表示「這件事會疑惑到這輩子過完都想不透，到棺材裡都還在想」、「永遠不會知道第一台在幹嘛」、「明明車有在動為什麼會塞住？我到現在還是不懂」、「我到現在還是很疑惑」、「小時候有一個想法，如果大家同時踩油門是不是就不會塞車了」、「對！到一個地方突然就很順了，但還是會塞車，我也不知道為什麼」。

此外，也有網友解釋「因為車很多，但路很小」，假設五台車正在等紅燈，第一台車走了，第二台車才能走，等第五台車能往前，已經過去好幾秒，再把五台車放大變五百台、五千台車，到後面能往前的時候，可能就是幾小時，這就是塞車。

今天是大年初五，不少民眾要北向返家，根據本站報導高速公路局預估今國道交通量為119百萬車公里，建議西部國道北向用路人，南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發。

