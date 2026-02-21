塞車誰害的？他問「第一台車為何不走」 內行人曝解答
農曆春節期間，不少人都會返鄉、走春，國道與市區道路經常出現壅塞情況。對此，一名網友好奇發問「塞車時，第一台車為什麼不走？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，從小到大都無法理解塞車的成因，認為只要第一台車持續開，後方的車輛就能跟著行駛，好奇發問「為什麼會塞車？第一台車為什麼不走？」。
貼文一出後，不少網友都表示「這件事會疑惑到這輩子過完都想不透，到棺材裡都還在想」、「永遠不會知道第一台在幹嘛」、「明明車有在動為什麼會塞住？我到現在還是不懂」、「我到現在還是很疑惑」、「小時候有一個想法，如果大家同時踩油門是不是就不會塞車了」、「對！到一個地方突然就很順了，但還是會塞車，我也不知道為什麼」。
此外，也有網友解釋「因為車很多，但路很小」，假設五台車正在等紅燈，第一台車走了，第二台車才能走，等第五台車能往前，已經過去好幾秒，再把五台車放大變五百台、五千台車，到後面能往前的時候，可能就是幾小時，這就是塞車。
今天是大年初五，不少民眾要北向返家，根據本站報導，高速公路局預估今國道交通量為119百萬車公里，建議西部國道北向用路人，南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。