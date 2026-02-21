年假倒數2天！他問「作息調得回來」？全網哀號曝狠招

長達9天的農曆連假，僅剩2天就要開工，一名網友好奇，不少人過年狂熬夜，常睡到中午才起床，真的能在開工前，把作息調回來嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，放假期間不少人熬夜追劇、滑手機，甚至睡到中午才起床，如今收假在即，忍不住好奇發問「確定可以在禮拜一前把作息調回來？」。

貼文一出後，不少網友哀號，紛紛表示「調不回來就乾脆休息到3月1日，過完228連假再開工」、「沒有，作息全亂，開工會行屍走肉4天，然後周末再狂睡」、「休假不要討論這麼嚴肅的事情」、「作息早就亂掉了，但那是開工前一天才需要煩惱的事」、「大不了星期一睡到中午再去」、「那是禮拜一才要做的事，現在只管當一個認真的放假人」。

至於調整作息、早點入睡有什麼好處？數位創作者「閱讀前哨站瓦基」曾在臉書分享早睡的5大好處，包括「工作表現提升、健康狀況改善、情緒更穩定、創意和學習能力提升、生活品質提升」，只要堅持一個月，就能體驗到巨大的變化。