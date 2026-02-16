麥當勞「仙氣女員工」影像瘋傳！為活動跪地服務網友震驚：辛苦了

麥當勞（McDonald's）最美的風景是人！香港Threads及討論區瘋傳影片，指麥當勞有2名女員工擁有美艷臉孔，舉動親切，衣著更成為焦點，直言「有這樣的M記（麥當勞）姐姐，你會否去M記辦生日會？」。

影片引來網友熱議，有人認出拍攝地點為台灣麥當勞，讚該2名女職員「有仙氣！」、「好靚女」、「戀愛了」、「每個月都生日」、「網上爸爸群討論度急速上升」。不過也有網民認為，「好慘，上班都要被人偷拍」、「人家就打個工，不要為難人」。

「有這樣的M記（麥當勞）姐姐，你會否去M記辦生日會？」有網友在香港連登討論區發布多張影片截圖，讚歎台灣麥當勞有2名女員工既有美貌，舉動也相當親切。

從影片截圖看到，這2名麥當勞女員工皮膚白皙，相當年輕。她們穿上粉衣短袖上制服、黑色短裙、黑色絲襪，並戴上黑色帽，跪在地上向小朋友們講解事情。

而畫面右方看到「小麥麥體驗營」，相信這2名麥當勞女員工正在帶領小朋友體驗成為1天麥當勞小店員。

網友看後議論紛紛，有人讚這2名女職員「有仙氣！」、「有氣質」、「好靚女」、「最美的風景是人」、「每個月都生日」、「我都想體驗下」、「怎麼我小孩在香港麥當勞開生日會，沒有這樣的姐姐」、「麥當勞姐姐跪在地上，真是辛苦了」、「爸爸全員出席」。

亦有網友關注這2名麥當勞女員工衣著，「竟然是黑絲？」，但認為「就算有好看的制服，都要看是什麼人穿」。

文章授權轉載自《香港01》