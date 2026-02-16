快訊

55歲養生男狂日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」腎臟變80歲

美國伊朗會談前夕…伊官員釋談判彈性 盼3經濟合作「要讓美賺得到」

金馬迎春！除夕習俗禁忌一次看 招財納福過好年

麥當勞「仙氣女員工」影像瘋傳！為活動跪地服務網友震驚：辛苦了

香港01／ 撰文／布萊恩
麥當勞。圖／路透
麥當勞。圖／路透

麥當勞（McDonald's）最美的風景是人！香港Threads及討論區瘋傳影片，指麥當勞有2名女員工擁有美艷臉孔，舉動親切，衣著更成為焦點，直言「有這樣的M記（麥當勞）姐姐，你會否去M記辦生日會？」。

影片引來網友熱議，有人認出拍攝地點為台灣麥當勞，讚該2名女職員「有仙氣！」、「好靚女」、「戀愛了」、「每個月都生日」、「網上爸爸群討論度急速上升」。不過也有網民認為，「好慘，上班都要被人偷拍」、「人家就打個工，不要為難人」。

「有這樣的M記（麥當勞）姐姐，你會否去M記辦生日會？」有網友在香港連登討論區發布多張影片截圖，讚歎台灣麥當勞有2名女員工既有美貌，舉動也相當親切。

從影片截圖看到，這2名麥當勞女員工皮膚白皙，相當年輕。她們穿上粉衣短袖上制服、黑色短裙、黑色絲襪，並戴上黑色帽，跪在地上向小朋友們講解事情。

而畫面右方看到「小麥麥體驗營」，相信這2名麥當勞女員工正在帶領小朋友體驗成為1天麥當勞小店員。

網友看後議論紛紛，有人讚這2名女職員「有仙氣！」、「有氣質」、「好靚女」、「最美的風景是人」、「每個月都生日」、「我都想體驗下」、「怎麼我小孩在香港麥當勞開生日會，沒有這樣的姐姐」、「麥當勞姐姐跪在地上，真是辛苦了」、「爸爸全員出席」。

亦有網友關注這2名麥當勞女員工衣著，「竟然是黑絲？」，但認為「就算有好看的制服，都要看是什麼人穿」。

有片｜維園年宵內地男偷竊斷正被抓！怒吼：說普通話！　後續絕了

城巴「仙氣女車長」影片瘋傳！網民讚有驚喜：好清純　駕駛這路線

文章授權轉載自《香港01》

麥當勞 生日

相關新聞

麥當勞「仙氣女員工」影像瘋傳！為活動跪地服務網友震驚：辛苦了

麥當勞（McDonald's）最美的風景是人！香港Threads及討論區瘋傳影片，指麥當勞有2名女員工擁有美艷臉孔，舉動親切，衣著更成為焦點，直言「有這樣的M記（麥當勞）姐姐，你會否去M記辦生日會？」

後果自負？日本人遊台警告別輕易說出「1句話」 外國觀光客全點頭

許多外國觀光客來台旅遊時，除了被豐富的自然景色吸引外，台灣人溫暖的人情味也常在他們心...

超討厭新鈔！超商店員曝「先揉成一團」 原因曝光引全網共鳴

農曆春節不少民眾習慣到銀行兌換新鈔，象徵嶄新氣象。對此，一名從事超商店員的網友分享，對第一線收銀人員來說，新鈔反而是種困擾，甚至得先「揉成一團」再使用。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

自帶「防劇透」特效？小卷全身詭異狂閃 網嚇爛：是吃到LED嗎

你買過會發光的小卷嗎？近日一段影片在Threads上超過百萬次瀏覽，一隻來自東北角的野生小卷，竟像壞掉的電視螢幕一樣，全身布滿「馬賽克雜訊」瘋狂閃爍，讓原PO嚇得驚呼：「這東西一直閃，到底能不能吃！」

燈飾寫「台灣省城隍廟」引論戰 內行人曝歷史緣由解惑

農曆年將至，各地張燈結綵準備迎接新年，不過有網友在台北市一處路口看到一個巨大的馬形燈飾，上面有「台灣省城隍廟」幾個大字，讓他大罵現在哪裡還有台灣省？貼文引起熱議，有內行人解釋這是台灣「省城隍廟」，不是「台灣省」城隍廟，狠狠打臉原PO。

冬天穿2件褲子比較保暖？ 2關鍵穿搭才能真正禦寒

近來冷氣團一波接一波，許多人為了保暖紛紛穿多、穿厚，不過有一名女網友透露自己從學生時代開始，只要天氣冷就會穿兩件褲子，沒想到同事得知後相當驚訝，讓她直呼「我是異類嗎？」有過來人認同穿2件褲子真的會比較保暖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。