後果自負？日本人遊台警告別輕易說出「1句話」 外國觀光客全點頭

許多外國觀光客來台旅遊時，除了被豐富的自然景色吸引外，台灣人溫暖的人情味也常在他們心中留下最深刻的記憶。近日一名日本Coser在社群平台「X」（原Twitter）的發文便引發熱烈迴響，她以自身經驗幽默告誡遊客，在台灣千萬別隨便說出「這句話」，否則後果可能「吃不消」。

這名日本Coser發文表示，在台灣有一句絕對不能輕易說出口的話，那就是「這個真的很好吃」。她觀察到，只要對著台灣人說出這句話，原本微笑著的人眼神會瞬間改變，變身「台灣阿嬤」。原PO還在文末開心補充，鹹酥雞真的很好吃。

貼文曝光，許多外國網友紛紛點頭表示，「千萬別告訴台灣人你喜歡什麼，不然你會收到堆積如山的禮物！」、「『真好吃』像是一句咒語，會瞬間打開台灣人的『開關』，眼睛閃閃發亮的看著你」、「去台灣旅遊總是吃得飽飽的」、「跟台灣人說『好吃』的話，對方可能會想帶你去下一家餐廳繼續吃」。

由於被台灣人的熱情深深「震撼」，原PO隨後還開玩笑表示，這一切「全都是台灣阿嬤的責任」，並配上一張在健身房的照片，暗示在台灣吃太多食物，需要透過運動維持身材。

沒想到，不久後台北駐日經濟文化代表處也發文幽默表示，「聽說最近關於說出『這個很好吃』後，會不斷被投餵食物的『台灣阿嬤』成了話題。在台灣有一句話叫『有一種餓，叫阿嬤覺得你很餓』」。駐日處貼心地解釋，好吃的飯菜其實就是台灣人表達愛情的一種方式，希望外國遊客能在不勉強的情況下，好好享受台灣人的熱情與美食。