快訊

好天氣只到明天！除夕變天 桃園以北降溫、降雨

做對「馬」上賺！2026赤馬年開運必看 2大方位放錯東西恐斷財路

火馬年求好運發大財！統整必拜財神廟 舊錢母3大禁忌沒賺錢先破財

後果自負？日本人遊台警告別輕易說出「1句話」 外國觀光客全點頭

聯合新聞網／ 綜合報導
許多外國觀光客來台旅遊時，除了被豐富的自然景色吸引外，台灣人溫暖的人情味也常在他們心中留下最深刻的記憶。示意圖／Ingimage
許多外國觀光客來台旅遊時，除了被豐富的自然景色吸引外，台灣人溫暖的人情味也常在他們心中留下最深刻的記憶。示意圖／Ingimage

許多外國觀光客來台旅遊時，除了被豐富的自然景色吸引外，台灣人溫暖的人情味也常在他們心中留下最深刻的記憶。近日一名日本Coser在社群平台「X」（原Twitter）的發文便引發熱烈迴響，她以自身經驗幽默告誡遊客，在台灣千萬別隨便說出「這句話」，否則後果可能「吃不消」。

這名日本Coser發文表示，在台灣有一句絕對不能輕易說出口的話，那就是「這個真的很好吃」。她觀察到，只要對著台灣人說出這句話，原本微笑著的人眼神會瞬間改變，變身「台灣阿嬤」。原PO還在文末開心補充，鹹酥雞真的很好吃。

貼文曝光，許多外國網友紛紛點頭表示，「千萬別告訴台灣人你喜歡什麼，不然你會收到堆積如山的禮物！」、「『真好吃』像是一句咒語，會瞬間打開台灣人的『開關』，眼睛閃閃發亮的看著你」、「去台灣旅遊總是吃得飽飽的」、「跟台灣人說『好吃』的話，對方可能會想帶你去下一家餐廳繼續吃」。

由於被台灣人的熱情深深「震撼」，原PO隨後還開玩笑表示，這一切「全都是台灣阿嬤的責任」，並配上一張在健身房的照片，暗示在台灣吃太多食物，需要透過運動維持身材。

沒想到，不久後台北駐日經濟文化代表處也發文幽默表示，「聽說最近關於說出『這個很好吃』後，會不斷被投餵食物的『台灣阿嬤』成了話題。在台灣有一句話叫『有一種餓，叫阿嬤覺得你很餓』」。駐日處貼心地解釋，好吃的飯菜其實就是台灣人表達愛情的一種方式，希望外國遊客能在不勉強的情況下，好好享受台灣人的熱情與美食

X 日本 台灣人 阿嬤 Coser 餐廳 美食 觀光客

延伸閱讀

震驚外交圈！「迷糊大使」丟機密後又出事 帶小26歲正妹助理爽住官邸

半裸開創新賽道？日網紅跳「雙指舞」極限擦邊 網炎上轟：三流才賣肉

燈飾寫「台灣省城隍廟」引論戰 內行人曝歷史緣由解惑

超討厭新鈔！超商店員曝「先揉成一團」 原因曝光引全網共鳴

相關新聞

後果自負？日本人遊台警告別輕易說出「1句話」 外國觀光客全點頭

許多外國觀光客來台旅遊時，除了被豐富的自然景色吸引外，台灣人溫暖的人情味也常在他們心...

超討厭新鈔！超商店員曝「先揉成一團」 原因曝光引全網共鳴

農曆春節不少民眾習慣到銀行兌換新鈔，象徵嶄新氣象。對此，一名從事超商店員的網友分享，對第一線收銀人員來說，新鈔反而是種困擾，甚至得先「揉成一團」再使用。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

自帶「防劇透」特效？小卷全身詭異狂閃 網嚇爛：是吃到LED嗎

你買過會發光的小卷嗎？近日一段影片在Threads上超過百萬次瀏覽，一隻來自東北角的野生小卷，竟像壞掉的電視螢幕一樣，全身布滿「馬賽克雜訊」瘋狂閃爍，讓原PO嚇得驚呼：「這東西一直閃，到底能不能吃！」

燈飾寫「台灣省城隍廟」引論戰 內行人曝歷史緣由解惑

農曆年將至，各地張燈結綵準備迎接新年，不過有網友在台北市一處路口看到一個巨大的馬形燈飾，上面有「台灣省城隍廟」幾個大字，讓他大罵現在哪裡還有台灣省？貼文引起熱議，有內行人解釋這是台灣「省城隍廟」，不是「台灣省」城隍廟，狠狠打臉原PO。

冬天穿2件褲子比較保暖？ 2關鍵穿搭才能真正禦寒

近來冷氣團一波接一波，許多人為了保暖紛紛穿多、穿厚，不過有一名女網友透露自己從學生時代開始，只要天氣冷就會穿兩件褲子，沒想到同事得知後相當驚訝，讓她直呼「我是異類嗎？」有過來人認同穿2件褲子真的會比較保暖。

年紀越大越不想出國玩？ 網分析2因素影響：沒新鮮感了

年紀大了就不會想出去玩嗎？有網友表示年輕時常常出國玩，甚至還會去環島，但隨著年紀增長後，反而越來越不想出門，貼文引起不少討論，不少人認為應該與體力及對事物的熱情消退有關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。