超討厭新鈔！超商店員曝「先揉成一團」 原因曝光引全網共鳴

農曆春節不少民眾習慣到銀行兌換新鈔，象徵嶄新氣象。對此，一名從事超商店員的網友分享，對第一線收銀人員來說，新鈔反而是種困擾，甚至得先「揉成一團」再使用。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，因新鈔紙質平整、表面光滑，兩張鈔票很容易緊貼在一起，收銀時若收到新鈔，都會先稍微揉一下，讓紙張產生些微皺褶，避免找錢時誤判張數，發生找錯錢的情況。

貼文一出後，不少網友都表示「做超商結帳的都懂」、「超討厭新鈔，很難點」、「新鈔真的很容易黏一起，會數錯」、「做過櫃台結帳的都知道，不揉的話會更麻煩」、「在彩券行上班，每張新鈔都一定要揉一下」、「新鈔要付款前我都會對折兩次」、「真的！每年過年新鈔都要特別小心」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「還有避免那種一直吵說要新鈔的，我整疊拿出來爛得要命，他們就不會要了」、「有一次店裡多1000元，不知道哪位客人的新鈔黏一起」、「剛才攤開數了百元新鈔，三次分別是98、99、98，但其實是100張」、「我剛剛丟點鈔機68張，我手數71張」。

至於過年一定要換新鈔嗎？本站曾報導，過年換新鈔是結合禮儀、心理與衛生的考量，不過專家也提醒，若來不及換新鈔，只要鈔票平整無破損，其實也符合禮儀，或者改用電子支付紅包，雖然形式不同，但心意與祝福不減。