自帶「防劇透」特效？小卷全身詭異狂閃 網嚇爛：是吃到LED嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
專家解釋，小卷身上的閃爍是色素細胞的自然反應，代表其非常新鮮。示意圖／Ingimage
專家解釋，小卷身上的閃爍是色素細胞的自然反應，代表其非常新鮮。示意圖／Ingimage

你買過會發光的小卷嗎？近日一段影片在Threads上超過百萬次瀏覽，一隻來自東北角的野生小卷，竟像壞掉的電視螢幕一樣，全身布滿「馬賽克雜訊」瘋狂閃爍，讓原PO嚇得驚呼：「這東西一直閃，到底能不能吃！」

影片曝光後，這隻「電子小卷」瞬間引發網友熱議。有網友崩潰表示「密集恐懼症發作，頭皮發麻」，也有人幽默笑稱「牠還在連Wi-Fi」、「這是內建防劇透濾鏡嗎？」、「是不是吞了LED燈？」。雖然畫面看似驚悚，但在內行老饕眼裡，這可是求之不得的「現流」證明，紛紛大讚：「越閃越好吃！」

針對小卷為何會出現這種現象，專家解釋這是頭足類動物（如透抽、花枝、烏賊）特有的生理機制，牠們的皮膚下擁有特殊的「色素細胞（Chromatophores）」，周圍布滿了微小的肌肉

當小卷受到驚嚇、壓力，或是剛離水不久神經系統尚未完全停止運作時，這些肌肉會快速收縮與放鬆，導致色素囊不斷撐大又縮小，就會形成這種如同「電子訊號故障」般的閃爍現象。網友精闢形容：「你會看到牠一直閃，代表牠正在『壓抑恐懼』，這是牠最後的防禦機制。」這也直接證明了這隻小卷的新鮮度爆表，甚至細胞都還「活著」。

根據《泛科學》專欄指出，這種變色能力原本是頭足類在大海中的求生法寶。牠們的皮膚結構相當精妙，分為三層：

1.色素層： 最上層，就像數位螢幕的像素點，負責呈現顏色。

2.虹彩層： 中間層，能反射光線製造金屬光澤。

3.白色層： 底層，負責反射背景光。

這三層結構讓牠們能瞬間融入環境，如同穿上「隱形斗蓬」。因此，下次若在魚市場看到這種「閃亮亮」的小卷，千萬別被嚇跑，趕緊買回家，因為這可是剛上岸、鮮度一等一的極品！

烏賊 海鮮 水產 色素 肌肉 市場 海洋

相關新聞

你買過會發光的小卷嗎？近日一段影片在Threads上超過百萬次瀏覽，一隻來自東北角的野生小卷，竟像壞掉的電視螢幕一樣，全身布滿「馬賽克雜訊」瘋狂閃爍，讓原PO嚇得驚呼：「這東西一直閃，到底能不能吃！」

燈飾寫「台灣省城隍廟」引論戰 內行人曝歷史緣由解惑

農曆年將至，各地張燈結綵準備迎接新年，不過有網友在台北市一處路口看到一個巨大的馬形燈飾，上面有「台灣省城隍廟」幾個大字，讓他大罵現在哪裡還有台灣省？貼文引起熱議，有內行人解釋這是台灣「省城隍廟」，不是「台灣省」城隍廟，狠狠打臉原PO。

冬天穿2件褲子比較保暖？ 2關鍵穿搭才能真正禦寒

近來冷氣團一波接一波，許多人為了保暖紛紛穿多、穿厚，不過有一名女網友透露自己從學生時代開始，只要天氣冷就會穿兩件褲子，沒想到同事得知後相當驚訝，讓她直呼「我是異類嗎？」有過來人認同穿2件褲子真的會比較保暖。

年紀越大越不想出國玩？ 網分析2因素影響：沒新鮮感了

年紀大了就不會想出去玩嗎？有網友表示年輕時常常出國玩，甚至還會去環島，但隨著年紀增長後，反而越來越不想出門，貼文引起不少討論，不少人認為應該與體力及對事物的熱情消退有關。

是不跟你喝！八九年級生整桌拒酒引話題 網揭密年輕世代反酒關鍵

近來不少八九年級上班族在職場尾牙上選擇不喝酒。一名網友在PTT發文表示，公司整桌八九年級的新人幾乎都拒絕喝酒，長官問也一律推掉，理由多為酒精過敏或需騎車、開車。引來不少網友直言「很好呀，酒就是毒品」、「可樂不健康，但喝酒絕對更傷身」、「酒這種東西沒人喝最好」。

一到過年機場就爆滿！網友嘆「年味變了」 一票人認了：寧願不回家

農曆新年是華人最重要的節日，不少在異地打拚的遊子都會在這個時候返鄉與家人團圓，不過有網友表示現在一到過年，機場就湧現出國的人潮，反而越來越沒有過年的氛圍。貼文引起不少人的共鳴，多數人都認為與經濟因素和少子化有關。

