自帶「防劇透」特效？小卷全身詭異狂閃 網嚇爛：是吃到LED嗎

你買過會發光的小卷嗎？近日一段影片在Threads上超過百萬次瀏覽，一隻來自東北角的野生小卷，竟像壞掉的電視螢幕一樣，全身布滿「馬賽克雜訊」瘋狂閃爍，讓原PO嚇得驚呼：「這東西一直閃，到底能不能吃！」

影片曝光後，這隻「電子小卷」瞬間引發網友熱議。有網友崩潰表示「密集恐懼症發作，頭皮發麻」，也有人幽默笑稱「牠還在連Wi-Fi」、「這是內建防劇透濾鏡嗎？」、「是不是吞了LED燈？」。雖然畫面看似驚悚，但在內行老饕眼裡，這可是求之不得的「現流」證明，紛紛大讚：「越閃越好吃！」

針對小卷為何會出現這種現象，專家解釋這是頭足類動物（如透抽、花枝、烏賊）特有的生理機制，牠們的皮膚下擁有特殊的「色素細胞（Chromatophores）」，周圍布滿了微小的肌肉。

當小卷受到驚嚇、壓力，或是剛離水不久神經系統尚未完全停止運作時，這些肌肉會快速收縮與放鬆，導致色素囊不斷撐大又縮小，就會形成這種如同「電子訊號故障」般的閃爍現象。網友精闢形容：「你會看到牠一直閃，代表牠正在『壓抑恐懼』，這是牠最後的防禦機制。」這也直接證明了這隻小卷的新鮮度爆表，甚至細胞都還「活著」。