燈飾寫「台灣省城隍廟」引論戰 內行人曝歷史緣由解惑

農曆年將至，各地張燈結綵準備迎接新年，不過有網友在台北市一處路口看到一個巨大的馬形燈飾，上面有「台灣省城隍廟」幾個大字，讓他大罵現在哪裡還有台灣省？貼文引起熱議，有內行人解釋這是台灣「省城隍廟」，不是「台灣省」城隍廟，狠狠打臉原PO。

從原PO在Threads貼出的照片看到，一處街道口矗立著一個巨大的馬形燈飾，上面除了「馬年行大運」的祝賀詞以外，還有「台灣省城隍廟」六個大字，但這讓原PO看了很不以為然，直批「都什麼年代了還有台灣省這種東西！而且還是在蔣萬安的眼皮底下」。

只不過貼文一出，立刻被不少網友打臉，有內行人解釋台北的城隍爺位階是「省城隍」、新竹市的是「都城隍」、台南有「府城隍」，其他多屬「縣城隍」，所以燈飾上寫的是指「台灣的省城隍廟」，而不是「台灣省的城隍廟」。

還有人表示，「有意識型態沒關係，但宗教信仰與歷史可否尊重一下，不要看到省就高潮」、「就人家的名稱啊，就跟台北101有人硬要改成台灣101一樣無聊，沒事找事」、「這是廟的名稱，關市長屁事？」、「台北的台灣省城隍廟是在1947年就有了，不要故意牽拖蔣萬安」。

其中有網友質疑都已經精省了，為何廟宇不改名字，對此有人解釋台灣省城隍（屬府城隍等級）廟土地三分之二屬國有財產局、三分之一屬於台北市政府，不是任何人想改名就可以改。

據台灣省城隍廟官網紀載，光緒元年（1875）成立台北府，光緒五年台北府興工；到了光緒七年，府城隍廟動工，並於隔年完工。光緒十四年正式台灣建省，光緒十九年，將省會正式設在台北，台灣省城隍廟依體制升格為省城隍威靈公。