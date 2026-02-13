冬天穿2件褲子比較保暖？ 2關鍵穿搭才能真正禦寒

近來冷氣團一波接一波，許多人為了保暖紛紛穿多、穿厚，不過有一名女網友透露自己從學生時代開始，只要天氣冷就會穿兩件褲子，沒想到同事得知後相當驚訝，讓她直呼「我是異類嗎？」有過來人認同穿2件褲子真的會比較保暖。

這名女網友在PTT發文表示，最近因為天氣很冷，因此決定穿兩件褲子去上班。她說裡面先穿一件發熱褲，外面再穿褲子，從高中時代只要遇到寒流就是這樣穿，但同事知道後都很訝異，認為可以直接穿加絨褲就好，不用特地穿到兩件褲子。

貼文引起熱議，「那件叫衛生褲」、「小時候冬天真的超冷，穿兩件褲子很正常，現在已經很久沒穿這麼多過了」、「有得穿幹嘛還要買」、「穿兩件褲子還好吧，保暖方式千千萬萬種，別人哪管得到自己怎麼穿」、「自己的身體自己顧，有衣服就穿何必再多買」、「不會很難走路嗎？」、「兩件是有點太誇張啦，我覺得台灣除非低於8度才可能需要」、「保暖的秘訣就是防風跟阻止熱量逸散」。

還有過來人跟原PO有同樣穿法，「強者我同學，男性會穿棉褲，薄的那種，穿兩件褲子很暖和」、「我就是穿2件，而且2件都加絨」、「不會奇怪啊，我也是這樣坐在辦公室不動很冷，有時候也是穿兩件」、「不奇怪，我和同事也這樣」。

雖然原PO同事建議穿加絨褲就好，但其保暖效果取決於「絨毛的厚度與密度」（需夠厚、蓬鬆）、「外層面料的防風性」（如牛仔布較能阻風）以及「褲子的貼合度」，因此如果沒有加絨褲，又想在冬天讓下半身穿得保暖，就可以採取「內層貼身保暖、外層防風防護」的兩件式層次穿搭。

寒流來襲時，在褲子內添加發熱褲或貼身內搭褲，外層選擇羊毛、刷毛或防風的厚褲子，並確保褲管密封性，避免冷風直接灌入，這樣能有效鎖住熱能，達到比單穿一件厚褲子更好的禦寒效果。