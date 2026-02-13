快訊

美車零關稅 BMW總代理指「這票休旅車」將配合政府調整售價

可以回家過年！高金素梅複訊3小時 100萬元交保

冬天穿2件褲子比較保暖？ 2關鍵穿搭才能真正禦寒

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人冬天都會穿得厚重來禦寒，但穿得對比穿得多更重要。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
許多人冬天都會穿得厚重來禦寒，但穿得對比穿得多更重要。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

近來冷氣團一波接一波，許多人為了保暖紛紛穿多、穿厚，不過有一名女網友透露自己從學生時代開始，只要天氣冷就會穿兩件褲子，沒想到同事得知後相當驚訝，讓她直呼「我是異類嗎？」有過來人認同穿2件褲子真的會比較保暖。

這名女網友在PTT發文表示，最近因為天氣很冷，因此決定穿兩件褲子去上班。她說裡面先穿一件發熱褲，外面再穿褲子，從高中時代只要遇到寒流就是這樣穿，但同事知道後都很訝異，認為可以直接穿加絨褲就好，不用特地穿到兩件褲子。

貼文引起熱議，「那件叫衛生褲」、「小時候冬天真的超冷，穿兩件褲子很正常，現在已經很久沒穿這麼多過了」、「有得穿幹嘛還要買」、「穿兩件褲子還好吧，保暖方式千千萬萬種，別人哪管得到自己怎麼穿」、「自己的身體自己顧，有衣服就穿何必再多買」、「不會很難走路嗎？」、「兩件是有點太誇張啦，我覺得台灣除非低於8度才可能需要」、「保暖的秘訣就是防風跟阻止熱量逸散」。

還有過來人跟原PO有同樣穿法，「強者我同學，男性會穿棉褲，薄的那種，穿兩件褲子很暖和」、「我就是穿2件，而且2件都加絨」、「不會奇怪啊，我也是這樣坐在辦公室不動很冷，有時候也是穿兩件」、「不奇怪，我和同事也這樣」。

雖然原PO同事建議穿加絨褲就好，但其保暖效果取決於「絨毛的厚度與密度」（需夠厚、蓬鬆）、「外層面料的防風性」（如牛仔布較能阻風）以及「褲子的貼合度」，因此如果沒有加絨褲，又想在冬天讓下半身穿得保暖，就可以採取「內層貼身保暖外層防風防護」的兩件式層次穿搭。

寒流來襲時，在褲子內添加發熱褲或貼身內搭褲，外層選擇羊毛、刷毛或防風的厚褲子，並確保褲管密封性，避免冷風直接灌入，這樣能有效鎖住熱能，達到比單穿一件厚褲子更好的禦寒效果。

保暖 發熱衣

延伸閱讀

過年9天年假 氣象粉專：無寒流、後期水氣增多

台北測站10.7度寒流未達標 吳德榮：今晚明晨輻射冷卻低溫探10度以下

寒流持續發威！北東低溫下探5度 除夕、初一再轉濕冷

最給力馬拉松！寒風刺骨有鋼管女郎陪跑 擋不住3千跑者熱情

相關新聞

燈飾寫「台灣省城隍廟」引論戰 內行人曝歷史緣由解惑

農曆年將至，各地張燈結綵準備迎接新年，不過有網友在台北市一處路口看到一個巨大的馬形燈飾，上面有「台灣省城隍廟」幾個大字，讓他大罵現在哪裡還有台灣省？貼文引起熱議，有內行人解釋這是台灣「省城隍廟」，不是「台灣省」城隍廟，狠狠打臉原PO。

冬天穿2件褲子比較保暖？ 2關鍵穿搭才能真正禦寒

近來冷氣團一波接一波，許多人為了保暖紛紛穿多、穿厚，不過有一名女網友透露自己從學生時代開始，只要天氣冷就會穿兩件褲子，沒想到同事得知後相當驚訝，讓她直呼「我是異類嗎？」有過來人認同穿2件褲子真的會比較保暖。

年紀越大越不想出國玩？ 網分析2因素影響：沒新鮮感了

年紀大了就不會想出去玩嗎？有網友表示年輕時常常出國玩，甚至還會去環島，但隨著年紀增長後，反而越來越不想出門，貼文引起不少討論，不少人認為應該與體力及對事物的熱情消退有關。

是不跟你喝！八九年級生整桌拒酒引話題 網揭密年輕世代反酒關鍵

近來不少八九年級上班族在職場尾牙上選擇不喝酒。一名網友在PTT發文表示，公司整桌八九年級的新人幾乎都拒絕喝酒，長官問也一律推掉，理由多為酒精過敏或需騎車、開車。引來不少網友直言「很好呀，酒就是毒品」、「可樂不健康，但喝酒絕對更傷身」、「酒這種東西沒人喝最好」。

一到過年機場就爆滿！網友嘆「年味變了」 一票人認了：寧願不回家

農曆新年是華人最重要的節日，不少在異地打拚的遊子都會在這個時候返鄉與家人團圓，不過有網友表示現在一到過年，機場就湧現出國的人潮，反而越來越沒有過年的氛圍。貼文引起不少人的共鳴，多數人都認為與經濟因素和少子化有關。

來台搭捷運買票卡關 日舞者見台人「1暖舉」感動：日本遇不到

外國人來台，處處可見台灣人的熱心！日本一名舞者日前來台參與演出，某日搭捷運時意外發現自動售票機不收大鈔，偏偏自己手邊又沒零錢，沒想到尷尬之際，身後的台灣人竟上前給予幫助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。