年紀越大越不想出國玩？ 網分析2因素影響：沒新鮮感了

年紀大了就不會想出去玩嗎？有網友表示年輕時常常出國玩，甚至還會去環島，但隨著年紀增長後，反而越來越不想出門，貼文引起不少討論，不少人認為應該與體力及對事物的熱情消退有關。

這名網友在PTT發文表示，以前一年可以出國旅遊6次，還能騎車環島2次，但現在年紀大了，反而不太想出國玩，他不懂為何會這樣，也好奇其他人是否也有和他相同情形？

貼文一出引起熱議，有人認為應該是年紀大了，對事物的熱情也減退了，不像年輕時對許多事物感到好奇、有新鮮感；也有不少網友直言可能是體力問題，畢竟年紀大了容易累，出國就會更嫌麻煩，「年紀老了又沒在保養和重視體能吧」、「出國很好玩，但很考驗體力啊，只能趁年輕時，老了連搭機都累」、「不覺得出國慾降低是因為年齡，多半是其他因素或因年齡而附帶的問題，例如身體變差、沒太多體力走遠、舟車勞頓」。

還有網友吐露其他原因，「每次去住飯店都是一種大冒險，還是家裡好」、「看別人玩、拍照、打卡好像很讚，結果自己去了就普普的感覺，還很多的不方便+認床睡不安穩…等等」、「工作很累、懶得動腦排行程，又不想跟團不自由，又沒有足夠的金錢可以說走就走，隨時調整路線」、「單純是看透、清醒、成長了。出國旅遊就是一件燒錢出去爽的事而已，而且其實沒多爽」。

作家黃大米就曾表示，因為長途飛行對於年紀大、體力不足的人而言，負擔也會比較重，還會影響旅遊品質，再加上遠的國家旅遊費用高，因此自己會趁年輕時先安排較遠的國家去旅行，除了有體力好好玩之外，也能節省開支，避免未來物價上漲，導致旅費上升。