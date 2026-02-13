快訊

當台灣人塑膠？南韓職棒球員來台疑摸女性屁股 名單曝光、球團急出聲

批賴政府對關稅談判結果報喜不報憂 學者指與美敘事方法不同

年紀越大越不想出國玩？ 網分析2因素影響：沒新鮮感了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友透露隨著年紀增長，反而不像年輕時那麼想出國旅遊。示意圖／AI生成
有網友透露隨著年紀增長，反而不像年輕時那麼想出國旅遊。示意圖／AI生成

年紀大了就不會想出去玩嗎？有網友表示年輕時常常出國玩，甚至還會去環島，但隨著年紀增長後，反而越來越不想出門，貼文引起不少討論，不少人認為應該與體力對事物的熱情消退有關。

這名網友在PTT發文表示，以前一年可以出國旅遊6次，還能騎車環島2次，但現在年紀大了，反而不太想出國玩，他不懂為何會這樣，也好奇其他人是否也有和他相同情形？

貼文一出引起熱議，有人認為應該是年紀大了，對事物的熱情也減退了，不像年輕時對許多事物感到好奇、有新鮮感；也有不少網友直言可能是體力問題，畢竟年紀大了容易累，出國就會更嫌麻煩，「年紀老了又沒在保養和重視體能吧」、「出國很好玩，但很考驗體力啊，只能趁年輕時，老了連搭機都累」、「不覺得出國慾降低是因為年齡，多半是其他因素或因年齡而附帶的問題，例如身體變差、沒太多體力走遠、舟車勞頓」。

還有網友吐露其他原因，「每次去住飯店都是一種大冒險，還是家裡好」、「看別人玩、拍照、打卡好像很讚，結果自己去了就普普的感覺，還很多的不方便+認床睡不安穩…等等」、「工作很累、懶得動腦排行程，又不想跟團不自由，又沒有足夠的金錢可以說走就走，隨時調整路線」、「單純是看透、清醒、成長了。出國旅遊就是一件燒錢出去爽的事而已，而且其實沒多爽」。

作家黃大米就曾表示，因為長途飛行對於年紀大、體力不足的人而言，負擔也會比較重，還會影響旅遊品質，再加上遠的國家旅遊費用高，因此自己會趁年輕時先安排較遠的國家去旅行，除了有體力好好玩之外，也能節省開支，避免未來物價上漲，導致旅費上升。

出國旅遊 環島

延伸閱讀

信任台灣…美方點頭「不審先降稅」！PTT戰翻：把國會當塑膠還是神操作？

屬馬、國小以下入園免費！六福村春節、228連假推多重優惠

奇美食品幸福工廠春節推打卡分享 送「天下第一包」

昔日軍事重地…台南永康砲校這區先開放 邀老兵重返打卡

相關新聞

年紀越大越不想出國玩？ 網分析2因素影響：沒新鮮感了

年紀大了就不會想出去玩嗎？有網友表示年輕時常常出國玩，甚至還會去環島，但隨著年紀增長後，反而越來越不想出門，貼文引起不少討論，不少人認為應該與體力及對事物的熱情消退有關。

是不跟你喝！八九年級生整桌拒酒引話題 網揭密年輕世代反酒關鍵

近來不少八九年級上班族在職場尾牙上選擇不喝酒。一名網友在PTT發文表示，公司整桌八九年級的新人幾乎都拒絕喝酒，長官問也一律推掉，理由多為酒精過敏或需騎車、開車。引來不少網友直言「很好呀，酒就是毒品」、「可樂不健康，但喝酒絕對更傷身」、「酒這種東西沒人喝最好」。

一到過年機場就爆滿！網友嘆「年味變了」 一票人認了：寧願不回家

農曆新年是華人最重要的節日，不少在異地打拚的遊子都會在這個時候返鄉與家人團圓，不過有網友表示現在一到過年，機場就湧現出國的人潮，反而越來越沒有過年的氛圍。貼文引起不少人的共鳴，多數人都認為與經濟因素和少子化有關。

來台搭捷運買票卡關 日舞者見台人「1暖舉」感動：日本遇不到

外國人來台，處處可見台灣人的熱心！日本一名舞者日前來台參與演出，某日搭捷運時意外發現自動售票機不收大鈔，偏偏自己手邊又沒零錢，沒想到尷尬之際，身後的台灣人竟上前給予幫助...

日本這平民小吃被台灣屌打？ 網猛點頭：當地人也同意

除了飯跟麵，不少台灣人也喜歡把鍋貼、水餃當成正餐吃，近日有網友直言，相較日本常見的煎餃，台灣鍋貼在口味與滿足感上明顯勝出。相關貼文曝光後，意外引發熱烈討論，多數台灣網友一面倒力挺，也順勢點出台日飲食文化上的差異。

「希望它只是M8出口」北捷設英雄紀念碑 網友淚：寧可英雄還在

正氣長存、浩然永在。去年12月19日北捷英雄余家昶於台北車站面對隨機攻擊事件挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，保護了現場眾多旅客，卻不幸遭受致命攻擊身亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。