是不跟你喝！八九年級生整桌拒酒引話題 網揭密年輕世代反酒關鍵

近來不少八九年級上班族在職場尾牙上選擇不喝酒。一名網友在PTT發文表示，公司整桌八九年級的新人幾乎都拒絕喝酒，長官問也一律推掉，理由多為酒精過敏或需騎車、開車。引來不少網友直言「很好呀，酒就是毒品」、「可樂不健康，但喝酒絕對更傷身」、「酒這種東西沒人喝最好」。

不過也有部分網友吐槽「不是不喝，是不跟你喝」、「看跟誰喝」、「不想跟老人喝」、「你覺得跟六七年級的喝有意思嗎」、「七年級，長官在就絕對不喝」。另有網友認為尾牙喝酒已不再是必要行為，「尾牙就是加班，有去就是給尊重了」、「職場喝酒文化不好，希望不要傳承下去」、「現在尾牙我也只喝茶喝果汁」。

也有人強調安全與責任是不喝酒的主因，「開車不喝酒，酒後不開車」、「要開車絕對不碰酒，不開車高粱來一瓶」、「一堆酒駕，喝酒鬧事。不喝還比較好」，以及部分網友提到酒量或口味因素，「酒量差不想喝」、「8年級以後頂多喝調酒舒服微醺，誰在跟你灌到吐」。

立委林岱樺近日在臉書提醒民眾，進入尾牙旺季與周末聚會高峰，飲酒與駕車絕對不能混合。她強調，喝酒不開車不只是個人選擇，更是對他人生命的責任與尊重。隨著八九年級上班族越來越多選擇不在尾牙喝酒，這也呼應了年輕世代對健康與安全的重視。

根據最新統計，2024年全年度酒後駕車事故造成約9,243人死傷，雖較前一年略降，但仍偏高，部分縣市死傷數甚至增加，顯示防制成效不均。林岱樺表示，將持續推動更完善的酒駕防制政策，包括加強教育宣導、跨局處合作及提升執法效率，並促進智慧交通與共享出行方案，確保聚餐者能開心返家，而不是成為統計數字。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康