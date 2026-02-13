快訊

當台灣人塑膠？南韓職棒球員來台疑摸女性屁股 名單曝光、球團急出聲

批賴政府對關稅談判結果報喜不報憂 學者指與美敘事方法不同

聽新聞
0:00 / 0:00

是不跟你喝！八九年級生整桌拒酒引話題 網揭密年輕世代反酒關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友感到訝異，公司尾牙時八九年級生員工幾乎全拒絕喝酒。 示意圖／ingimage
一名網友感到訝異，公司尾牙時八九年級生員工幾乎全拒絕喝酒。 示意圖／ingimage

近來不少八九年級上班族在職場尾牙上選擇不喝酒。一名網友在PTT發文表示，公司整桌八九年級的新人幾乎都拒絕喝酒，長官問也一律推掉，理由多為酒精過敏或需騎車、開車。引來不少網友直言「很好呀，酒就是毒品」、「可樂不健康，但喝酒絕對更傷身」、「酒這種東西沒人喝最好」。

不過也有部分網友吐槽「不是不喝，是不跟你喝」、「看跟誰喝」、「不想跟老人喝」、「你覺得跟六七年級的喝有意思嗎」、「七年級，長官在就絕對不喝」。另有網友認為尾牙喝酒已不再是必要行為，「尾牙就是加班，有去就是給尊重了」、「職場喝酒文化不好，希望不要傳承下去」、「現在尾牙我也只喝茶喝果汁」。

也有人強調安全與責任是不喝酒的主因，「開車不喝酒，酒後不開車」、「要開車絕對不碰酒，不開車高粱來一瓶」、「一堆酒駕，喝酒鬧事。不喝還比較好」，以及部分網友提到酒量或口味因素，「酒量差不想喝」、「8年級以後頂多喝調酒舒服微醺，誰在跟你灌到吐」。

立委林岱樺近日在臉書提醒民眾，進入尾牙旺季與周末聚會高峰，飲酒與駕車絕對不能混合。她強調，喝酒不開車不只是個人選擇，更是對他人生命的責任與尊重。隨著八九年級上班族越來越多選擇不在尾牙喝酒，這也呼應了年輕世代對健康與安全的重視。

根據最新統計，2024年全年度酒後駕車事故造成約9,243人死傷，雖較前一年略降，但仍偏高，部分縣市死傷數甚至增加，顯示防制成效不均。林岱樺表示，將持續推動更完善的酒駕防制政策，包括加強教育宣導、跨局處合作及提升執法效率，並促進智慧交通與共享出行方案，確保聚餐者能開心返家，而不是成為統計數字。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

尾牙

延伸閱讀

最後登記日！邱議瑩、許智傑率子弟兵登記參選議員 下午還有林岱樺

影／辦林岱樺涉貪案暗訪通法寺？律師批「不當偵查」 檢駁斥

捲林岱樺詐領助理費案...通法寺住持開庭出招 控檢「毀佛謗寺滅僧」

人物側寫／民進黨第1代南霸天 當年「蔡賴之爭」陳菊表態成重要分水嶺

相關新聞

年紀越大越不想出國玩？ 網分析2因素影響：沒新鮮感了

年紀大了就不會想出去玩嗎？有網友表示年輕時常常出國玩，甚至還會去環島，但隨著年紀增長後，反而越來越不想出門，貼文引起不少討論，不少人認為應該與體力及對事物的熱情消退有關。

是不跟你喝！八九年級生整桌拒酒引話題 網揭密年輕世代反酒關鍵

近來不少八九年級上班族在職場尾牙上選擇不喝酒。一名網友在PTT發文表示，公司整桌八九年級的新人幾乎都拒絕喝酒，長官問也一律推掉，理由多為酒精過敏或需騎車、開車。引來不少網友直言「很好呀，酒就是毒品」、「可樂不健康，但喝酒絕對更傷身」、「酒這種東西沒人喝最好」。

一到過年機場就爆滿！網友嘆「年味變了」 一票人認了：寧願不回家

農曆新年是華人最重要的節日，不少在異地打拚的遊子都會在這個時候返鄉與家人團圓，不過有網友表示現在一到過年，機場就湧現出國的人潮，反而越來越沒有過年的氛圍。貼文引起不少人的共鳴，多數人都認為與經濟因素和少子化有關。

來台搭捷運買票卡關 日舞者見台人「1暖舉」感動：日本遇不到

外國人來台，處處可見台灣人的熱心！日本一名舞者日前來台參與演出，某日搭捷運時意外發現自動售票機不收大鈔，偏偏自己手邊又沒零錢，沒想到尷尬之際，身後的台灣人竟上前給予幫助...

日本這平民小吃被台灣屌打？ 網猛點頭：當地人也同意

除了飯跟麵，不少台灣人也喜歡把鍋貼、水餃當成正餐吃，近日有網友直言，相較日本常見的煎餃，台灣鍋貼在口味與滿足感上明顯勝出。相關貼文曝光後，意外引發熱烈討論，多數台灣網友一面倒力挺，也順勢點出台日飲食文化上的差異。

「希望它只是M8出口」北捷設英雄紀念碑 網友淚：寧可英雄還在

正氣長存、浩然永在。去年12月19日北捷英雄余家昶於台北車站面對隨機攻擊事件挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，保護了現場眾多旅客，卻不幸遭受致命攻擊身亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。