快訊

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

小S回來了！拒絕反覆陷入低潮 宣布回歸「小姐不熙娣」

台美貿易協定簽署後車價降不降？ 賓士降、特斯拉卻不降

聽新聞
0:00 / 0:00

一到過年機場就爆滿！網友嘆「年味變了」 一票人認了：寧願不回家

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人都感嘆過年越來越沒有年味。示意圖／AI生成
不少人都感嘆過年越來越沒有年味。示意圖／AI生成

農曆新年是華人最重要的節日，不少在異地打拚的遊子都會在這個時候返鄉與家人團圓，不過有網友表示現在一到過年，機場就湧現出國的人潮，反而越來越沒有過年的氛圍。貼文引起不少人的共鳴，多數人都認為與經濟因素和少子化有關。

一名網友在PTT發文表示，以前過年的時候，去大賣場都可以聽到各種應景的新年歌曲，親戚之間也會互相拜訪，不同輩的也有來往，但曾幾何時，只要一到過年，機場就出現滿滿的出國人潮，電視也頻頻報導相關新聞，讓他感嘆現在過年越來越沒有年味了。

不少人提到是因為經濟因素，寧願過年多賺點錢才不願意回家過年，「一堆輪班都喜歡去加班好嗎？過年加倍，不用跟不熟的噓寒，且後續假期照放，除夕還有紅包和獎金」、「有錢天天都是過年」、「現在年輕人寧願賺過年加倍或出國吧」；但也有人因為衣食無缺，隨時想吃想買，不用像以前一樣得等到過年才能買新衣、吃大餐，也因此慢慢地就沒有了過年的感覺。

其他還包括少子化、不想被親戚輪番追問等家庭因素，才讓年味逐漸淡去，「因為小孩少了」、「現在生得少，真的會有點孤獨感，如果父母不在，很多親戚就會更少見面」、「會問你啥時候結婚生子」、「整天關心你結婚和薪水還有雞毛蒜皮的三姑六婆會出現」。

律師呂秋遠就曾在臉書歸納出9點原因，例如小時候很期待看過年特別節目，還能玩爆竹、收紅包、買新衣，家裡也會忙碌地準備年夜飯，吃完飯後還能打牌守歲，還能見到久違的親人來團聚拜年，這些小時候美好的回憶，長大後也變得不一樣、感受更不同了。

過年 出國旅遊 加班 少子化

延伸閱讀

京津冀廟會展 首都博物館飄年味

法院認證懷孕歧視！呂秋遠逼墮胎、離職要賠女律師60萬 判決理由曝光

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

女律師林沄蓁控逼墮胎、離職 法院判呂秋遠要賠60萬元

相關新聞

一到過年機場就爆滿！網友嘆「年味變了」 一票人認了：寧願不回家

農曆新年是華人最重要的節日，不少在異地打拚的遊子都會在這個時候返鄉與家人團圓，不過有網友表示現在一到過年，機場就湧現出國的人潮，反而越來越沒有過年的氛圍。貼文引起不少人的共鳴，多數人都認為與經濟因素和少子化有關。

來台搭捷運買票卡關 日舞者見台人「1暖舉」感動：日本遇不到

外國人來台，處處可見台灣人的熱心！日本一名舞者日前來台參與演出，某日搭捷運時意外發現自動售票機不收大鈔，偏偏自己手邊又沒零錢，沒想到尷尬之際，身後的台灣人竟上前給予幫助...

日本這平民小吃被台灣屌打？ 網猛點頭：當地人也同意

除了飯跟麵，不少台灣人也喜歡把鍋貼、水餃當成正餐吃，近日有網友直言，相較日本常見的煎餃，台灣鍋貼在口味與滿足感上明顯勝出。相關貼文曝光後，意外引發熱烈討論，多數台灣網友一面倒力挺，也順勢點出台日飲食文化上的差異。

「希望它只是M8出口」北捷設英雄紀念碑 網友淚：寧可英雄還在

正氣長存、浩然永在。去年12月19日北捷英雄余家昶於台北車站面對隨機攻擊事件挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，保護了現場眾多旅客，卻不幸遭受致命攻擊身亡。

一堆人不知！冰淇淋杓「這樣挖」更省力 網驚：長知識了

台灣不少火鍋店、牛排館都會提供免費冰淇淋，不過冰淇淋經常凍到變硬，讓不少人挖到手痠。近日有網友分享一則「冰淇淋杓的冷知識」，指出部分餐廳常見的冰淇淋杓其實暗藏玄機，只要使用前上下搖一搖，就能讓冰淇淋變得更好挖，引發熱議。

當沖最狂神單！包8800回18800 「阿公概念股」飆出113%報酬率

農曆春節紅包向來象徵祝福與心意，沒想到今年卻在社群平台掀起一波「理財實測」話題。一名網友分享，自己包出8800元給爺爺，卻意外收到對方回包18800元，等於現賺1萬元，「高報酬率」讓他樂翻。貼文一出引發熱議，「阿公概念股」瞬間成為熱門關鍵字。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。