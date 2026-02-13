一到過年機場就爆滿！網友嘆「年味變了」 一票人認了：寧願不回家

農曆新年是華人最重要的節日，不少在異地打拚的遊子都會在這個時候返鄉與家人團圓，不過有網友表示現在一到過年，機場就湧現出國的人潮，反而越來越沒有過年的氛圍。貼文引起不少人的共鳴，多數人都認為與經濟因素和少子化有關。

一名網友在PTT發文表示，以前過年的時候，去大賣場都可以聽到各種應景的新年歌曲，親戚之間也會互相拜訪，不同輩的也有來往，但曾幾何時，只要一到過年，機場就出現滿滿的出國人潮，電視也頻頻報導相關新聞，讓他感嘆現在過年越來越沒有年味了。

不少人提到是因為經濟因素，寧願過年多賺點錢才不願意回家過年，「一堆輪班都喜歡去加班好嗎？過年加倍，不用跟不熟的噓寒，且後續假期照放，除夕還有紅包和獎金」、「有錢天天都是過年」、「現在年輕人寧願賺過年加倍或出國吧」；但也有人因為衣食無缺，隨時想吃想買，不用像以前一樣得等到過年才能買新衣、吃大餐，也因此慢慢地就沒有了過年的感覺。

其他還包括少子化、不想被親戚輪番追問等家庭因素，才讓年味逐漸淡去，「因為小孩少了」、「現在生得少，真的會有點孤獨感，如果父母不在，很多親戚就會更少見面」、「會問你啥時候結婚生子」、「整天關心你結婚和薪水還有雞毛蒜皮的三姑六婆會出現」。

律師呂秋遠就曾在臉書歸納出9點原因，例如小時候很期待看過年特別節目，還能玩爆竹、收紅包、買新衣，家裡也會忙碌地準備年夜飯，吃完飯後還能打牌守歲，還能見到久違的親人來團聚拜年，這些小時候美好的回憶，長大後也變得不一樣、感受更不同了。