來台搭捷運買票卡關 日舞者見台人「1暖舉」感動：日本遇不到

外國人來台，處處可見台灣人的熱心！日本一名舞者日前來台參與演出，某日搭捷運時意外發現自動售票機不收大鈔，偏偏自己手邊又沒零錢，沒想到尷尬之際，身後的台灣人竟上前給予幫助，二話不說便幫他買了張20元的車票，令他相當感動，更直呼「台灣人真的很親切」。

日本舞者高橋祥太在社群平台X分享，日前他來台灣演出，搭乘捷運時卻發生插曲。高橋祥太表示，在捷運站的自動售票機買票時，發現身上只有500元鈔票，但機台似乎只能收百鈔，就在他不知所措之際，排在身後的一名台灣女子直接幫忙買了張20元的車票，讓他相當驚訝。

高橋祥太感動的表示，「常聽說台灣人很親切，原來是真的」，並提到在日本也從沒遇過如此親切的人，令他印象深刻。貼文也引發網友回響，有人建議可以到旁邊的服務台換錢，也有人認為這樣的情況在台灣很常見，知道外國人來台碰到不熟悉的狀況，當地民眾都會想要給予幫助。

高橋祥太此次來台，擔任日本人氣聲優宮野真守演唱會的表演者，於2月7日及8日在台北市的Legacy TERA演出。2天的演出也讓高橋祥太獲得滿滿能量，接連發文大讚現場氣氛很棒，「太棒了！！台灣我愛你！」

高橋祥太是位舞者，同時也是一名編舞師，過去曾與多位知名藝人合作，包括w-inds.、AAA、三浦大知及CHANMINA等，也參與多部音樂劇及舞台劇。

台灣人的熱情不時會感動其他國家的民眾，日前一名日本部落客分享，她在東京品嚐台式早餐時，鄰桌的台灣人突然上前搭話，在手機以日文寫下「讓早餐更美味的吃法」，親切地與她分享饕客寶典，令她又驚又喜，更讚「我遇到的每個台灣人，真的都非常親切」。