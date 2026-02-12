快訊

威力彩頭獎13.5億開獎！一夜發財致富密碼出爐

美國傳已擱置多項對中技術限制 包含不封殺TP-Link網通廠轉單沒了？

來台搭捷運買票卡關 日舞者見台人「1暖舉」感動：日本遇不到

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名舞者日前在捷運的自動售票機買票時，因沒有零錢一度卡關，沒想到身後的台灣人竟直接幫他買票。圖為北捷進出站閘門，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者林佳彣攝影
日本一名舞者日前在捷運的自動售票機買票時，因沒有零錢一度卡關，沒想到身後的台灣人竟直接幫他買票。圖為北捷進出站閘門，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者林佳彣攝影

外國人來台，處處可見台灣人的熱心！日本一名舞者日前來台參與演出，某日搭捷運時意外發現自動售票機不收大鈔，偏偏自己手邊又沒零錢，沒想到尷尬之際，身後的台灣人竟上前給予幫助，二話不說便幫他買了張20元的車票，令他相當感動，更直呼「台灣人真的很親切」。

日本舞者高橋祥太在社群平台X分享，日前他來台灣演出，搭乘捷運時卻發生插曲。高橋祥太表示，在捷運站的自動售票機買票時，發現身上只有500元鈔票，但機台似乎只能收百鈔，就在他不知所措之際，排在身後的一名台灣女子直接幫忙買了張20元的車票，讓他相當驚訝。

高橋祥太感動的表示，「常聽說台灣人很親切，原來是真的」，並提到在日本也從沒遇過如此親切的人，令他印象深刻。貼文也引發網友回響，有人建議可以到旁邊的服務台換錢，也有人認為這樣的情況在台灣很常見，知道外國人來台碰到不熟悉的狀況，當地民眾都會想要給予幫助。

高橋祥太此次來台，擔任日本人氣聲優宮野真守演唱會的表演者，於2月7日及8日在台北市的Legacy TERA演出。2天的演出也讓高橋祥太獲得滿滿能量，接連發文大讚現場氣氛很棒，「太棒了！！台灣我愛你！」

高橋祥太是位舞者，同時也是一名編舞師，過去曾與多位知名藝人合作，包括w-inds.、AAA、三浦大知及CHANMINA等，也參與多部音樂劇及舞台劇。

台灣人的熱情不時會感動其他國家的民眾，日前一名日本部落客分享，她在東京品嚐台式早餐時，鄰桌的台灣人突然上前搭話，在手機以日文寫下「讓早餐更美味的吃法」，親切地與她分享饕客寶典，令她又驚又喜，更讚「我遇到的每個台灣人，真的都非常親切」。

日本 捷運 北捷 台灣人 外國人

日本這平民小吃被台灣屌打？ 網猛點頭：當地人也同意

除了飯跟麵，不少台灣人也喜歡把鍋貼、水餃當成正餐吃，近日有網友直言，相較日本常見的煎餃，台灣鍋貼在口味與滿足感上明顯勝出。相關貼文曝光後，意外引發熱烈討論，多數台灣網友一面倒力挺，也順勢點出台日飲食文化上的差異。

「希望它只是M8出口」北捷設英雄紀念碑 網友淚：寧可英雄還在

正氣長存、浩然永在。去年12月19日北捷英雄余家昶於台北車站面對隨機攻擊事件挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，保護了現場眾多旅客，卻不幸遭受致命攻擊身亡。

一堆人不知！冰淇淋杓「這樣挖」更省力 網驚：長知識了

台灣不少火鍋店、牛排館都會提供免費冰淇淋，不過冰淇淋經常凍到變硬，讓不少人挖到手痠。近日有網友分享一則「冰淇淋杓的冷知識」，指出部分餐廳常見的冰淇淋杓其實暗藏玄機，只要使用前上下搖一搖，就能讓冰淇淋變得更好挖，引發熱議。

當沖最狂神單！包8800回18800 「阿公概念股」飆出113%報酬率

農曆春節紅包向來象徵祝福與心意，沒想到今年卻在社群平台掀起一波「理財實測」話題。一名網友分享，自己包出8800元給爺爺，卻意外收到對方回包18800元，等於現賺1萬元，「高報酬率」讓他樂翻。貼文一出引發熱議，「阿公概念股」瞬間成為熱門關鍵字。

客人備註加3個符號！小吃攤老闆慘遭闆娘逼問 求饒「不想睡公園」

為了獲得客製化的餐點，許多客人會在備註欄打上需求。一名餐飲業老闆發文，稱一位客人在外送平台的備註上加上愛心，讓他感到很困擾，老闆娘還問「她是誰？」，甚至可能晚上還要睡公園，因此老闆哭求客人「請不要再留愛心了，算我求妳了」，引起網友們的熱議。

