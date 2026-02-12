「希望它只是M8出口」北捷設英雄紀念碑 網友淚：寧可英雄還在

正氣長存、浩然永在。去年12月19日北捷英雄余家昶於台北車站面對隨機攻擊事件挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，保護了現場眾多旅客，卻不幸遭受致命攻擊身亡。

一位網友在Threads分享了與友人的對話「我跟你約台北車站M8出口底下好嗎？」對方回「英雄紀念碑那裡嗎」，他答「對」，兩人隨即沉默。原PO寫道，現在那裡已有新地標，但仍希望它只是M8出口即可。

貼文引發許多網友淚目回應「我們都希望它可以只是M8出口，然後英雄仍然可以是英雄」、「上上週經過那裡，差點不能呼吸，希望亡者安息」、「上次經過的時候眼淚差點掉下來」、「有時候，寧可希望一個好人活著，也不想要一個好人換一塊冷冷的紀念碑」、「他永遠活在我們的心中」，也有網友提議直接稱M8為「英雄紀念碑出口」。

北捷在捷運台北車站B1層通往M8出口的通道牆面，為悼念余家昶先生而設置永久紀念牌，表達對余家昶的敬意與懷念，碑文全文記載了他的英勇事蹟。由於該處通道是旅客進出車站的重要動線，北捷提醒民眾勿在現場放置花束或其他物品，以維持通行安全。

紀念牌於今年1月13日由台北市副市長林奕華、北捷董事長趙紹廉率相關主管參與揭示儀式。由於余家昶家屬希望低調，因此未舉行公開記者會或致詞。北捷表示，設立永久紀念牌的目的，是為了感念余家昶在危急時刻見義勇為、捨己救人的崇高精神，提醒民眾英勇精神永存人心。