日本這平民小吃被台灣屌打？ 網猛點頭：當地人也同意

除了飯跟麵，不少台灣人也喜歡把鍋貼、水餃當成正餐吃，近日有網友直言，相較日本常見的煎餃，台灣鍋貼在口味與滿足感上明顯勝出。相關貼文曝光後，意外引發熱烈討論，多數台灣網友一面倒力挺，也順勢點出台日飲食文化上的差異。

原PO在Threads發文表示，自己並非刻意引戰，只是單純覺得「台灣的鍋貼比日本的煎餃好吃多了」。文章一出，立刻引來大量回應，不少網友附和指出，「偷偷說，水餃也是（台灣比較好吃）」、「帶日本朋友來台灣吃八方雲集，他們說日本的可以拿去丟掉」、「水餃、鍋貼、包子，在我的認知，是台灣最強 」、「日本餃子的餡總是只有很少肉，混了很多粉，永遠實質內容比看起來空虛，其實肉包也是」。

不少台灣網友直言，相較日本常見的煎餃，台灣鍋貼在口味與滿足感上明顯勝出。聯合報系資料照片

不過，也有網友表示，自己在宇都宮吃過（煎餃），無論在豬肉、高麗菜上，台灣的美食水準離日本還是有距離。但論CP值還是以台灣勝出，「群山的豬排飯，我現在想起來還會流口水！另外，一般的日本的中華料理，我不敢恭維，高級的還真的很厲害」。

對此，內行網友分析，台灣鍋貼與日本煎餃其實定位不同，「日本煎餃是一道菜，所以內餡菜比較多，然後配飯吃；中式鍋貼是主食，所以肉的比重高，總之是完全不同的東西」。