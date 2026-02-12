一堆人不知！冰淇淋杓「這樣挖」更省力 網驚：長知識了

台灣不少火鍋店、牛排館都會提供免費冰淇淋，不過冰淇淋經常凍到變硬，讓不少人挖到手痠。近日有網友分享一則「冰淇淋杓的冷知識」，指出部分餐廳常見的冰淇淋杓其實暗藏玄機，只要使用前上下搖一搖，就能讓冰淇淋變得更好挖，引發熱議。

該名網友是在Threads「第二屆沒人知道的冷知識」討論串中分享這項發現，他表示，特定造型的冰淇淋杓，手柄內其實填充防凍液體，搖動後能讓內部液體均勻分布，接著藉由手部溫度傳導至杓頭，挖冰時會順手許多。

不少網友看完後直呼不可思議，「真的不知道欸，長知識了」、「我是聽在冰淇淋店打工的朋友說才知道」、「這我知道，但我每次握著搖都覺得自己好猥褻，因為根本沒有其他人這樣做」。也有內行網友補充，「（冰淇淋杓）其實裡面是熱傳導液體，不用搖，只要用力握住幾秒鐘把手心的熱度傳導出去，熱熱的比較好挖」。

根據「慶泰餐具」官網顯示，這種挖冰勺內含防凍液加上鋁合金的傳導，可將手部的熱傳導至前端，挖冰比較輕鬆，較不凍手、也較不黏冰。要注意這種挖冰勺不能用硬質菜瓜布、金屬刷或有機溶劑清洗，最好用洗碗布或海綿。也不要用小蘇打粉清洗，會變黑。