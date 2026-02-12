當沖最狂神單！包8800回18800 「阿公概念股」飆出113%報酬率

農曆春節紅包向來象徵祝福與心意，沒想到今年卻在社群平台掀起一波「理財實測」話題。一名網友分享，自己包出8800元給爺爺，卻意外收到對方回包18800元，等於現賺1萬元，「高報酬率」讓他樂翻。貼文一出引發熱議，「阿公概念股」瞬間成為熱門關鍵字。

一名網友在Threads發文，自己依循吉利數字準備8800元紅包給長輩，未料爺爺當場回包更厚一疊紅包袋，金額高達18800元，獲利1萬元讓他開心不已，打趣表示「當沖就是這麼簡單，學會了嗎？」貼文迅速發酵，已獲得逾7萬人按讚。

留言區宛如績效發表會，不少人曬出「戰績」。有網友分享：「先生包給婆婆12000，婆婆回包4包2萬，真的蠻好賺的」、「我各包6000元給我娘家爸媽，他們只收紅包袋，把12000元退給我，然後又另外包了12000元給我」。甚至有人笑問：「跟媽媽借錢包紅包給爺爺，算不算開槓桿的一種？」、「這投報率超過113%欸！」、「有人爺爺可以借我當沖嗎？我沒爺爺了」。

不過，「長輩概念股」並非穩賺不賠。苦主們也現身說法，「包給阿公6800，阿公：謝謝啦」、「包8000給奶奶，奶奶包200給我，一分鐘當沖輸7800」、「包給我爸10000，隔天，爸：有嗎你有給我嗎？」，還有人自嘲：「小時候都這樣當沖，自從去年包10萬被吃掉後就不賭了」。