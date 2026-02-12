客人備註加3個符號！小吃攤老闆慘遭闆娘逼問 求饒「不想睡公園」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名餐飲業老闆對於客人在外送平台備註加上愛心，感到很困擾。外送示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
為了獲得客製化的餐點，許多客人會在備註欄打上需求。一名餐飲業老闆發文，稱一位客人在外送平台的備註上加上愛心，讓他感到很困擾，老闆娘還問「她是誰？」，甚至可能晚上還要睡公園，因此老闆哭求客人「請不要再留愛心了，算我求妳了」，引起網友們的熱議。

一名小吃攤老闆在Threads發文，提到一位女性顧客在Uber Eats的外送單備註欄留言，內容寫：「羊肉炒飯不要加任何蔬菜，謝謝您」，後面還加上三顆愛心符號，導致老闆娘看到後逼問：「她是誰？」

原PO因為這三顆愛心感到非常困擾，甚至可能造成他必須在寒冷的夜晚「睡公園」，因此呼籲客人如果還想吃到他的炒飯，就不要留愛心符號了，不加愛心他也看得到，「算我求妳了」。原PO隨後又表示自己是開玩笑，「幾個愛心還不至於睡公園啦」。

此文一出，網友們紛紛打趣稱老闆未來會收到很多加愛心的訂單，「明天訂單爆量而且都是愛心，你有什麼頭緒嗎」、「結果隔天訂單多很多單都有愛心」、「老闆過年會開嗎？我也要叫外送打愛心」、「決定了，這星期搭火車去吃炒飯，帶愛心去」、「我覺得你會從此收到很多愛心訂單」、「以後每張訂單都要加愛心」。

還有網友推薦睡公園保暖的方法，「公園要佔位置，樓梯口應該會比較不用搶啦」、「記得紙箱套上塑膠袋，比較保暖一點，公園真的很冷喔」、「報紙跟紙箱」、「要再加上大型黑色垃圾袋防風」。

也有網友認為客人加愛心其實沒有別的意思，「這不是我，但我也會，長久打備註請店家加辣，只有文字不一定會幫我加，加一些可愛圖案就一定會幫我加辣」、「這麼一說，我親切的回覆客人訊息也會加愛心」、「不是愛心就代表對你有好感啦，不用緊張，是對炒飯不加蔬菜的好感」。

消費者透過外送訂單與老闆溝通的趣聞時有所聞，過去有報導指出，有客人在餐點備註寫下「我要AK」，讓餐飲老闆難以理解，以為是步槍的名稱，大批網友爭相解答，推測出客人是要添加番茄醬（Add Ketchup）的意思。

相關新聞

為了獲得客製化的餐點，許多客人會在備註欄打上需求。一名餐飲業老闆發文，稱一位客人在外送平台的備註上加上愛心，讓他感到很困擾，老闆娘還問「她是誰？」，甚至可能晚上還要睡公園，因此老闆哭求客人「請不要再留愛心了，算我求妳了」，引起網友們的熱議。

一到台灣就被療癒？日本人曝機場3日常畫面 溫暖喊心情好放鬆

在許多外國網友心中，台灣是個充滿熱情與人情味的國家，隨處可見的景象更是旅途中最深刻的風景。一名日本網友近日...

蝦皮智取店包裹卡住拿不出來超崩潰 過來人曝解方：得救了

網路購物已是現代人最習以為常的消費習慣，而蝦皮更是最多人使用的購物平台。有一名女網友抱怨日前去蝦皮智取店取貨，但是包裹卻被隔板卡住拿不出來，讓她相當崩潰。不少過來人紛紛提供解決方法，最多人建議直接找客服人員解決。

搭Uber刷卡後被繞路不想多付錢 過來人教1招成功退款百元

不少人為了方便、迅速，都會利用Uber叫車服務，有網友分享小知識表示，如果司機繞路或走錯路，可能會被收取更多的車資，乘客若不想多付錢，可以利用APP核對並申訴，平台就會退還多收的車資。

ATM也能領新鈔卻沒人用 網友揭背後原因：麻煩又虧錢

農曆春節進入倒數階段，不少民眾開始準備包紅包，各地銀行也湧現換新鈔人潮。有一名網友在Threads發文分享換鈔經驗，表示自己前往銀行時，發現臨櫃窗口前大排長龍，粗估每個窗口約有30人等待，但一旁3台可提領新鈔的ATM卻乏人問津，讓他相當納悶，直言「明明ATM領出來的也是新鈔，台灣人果然就是喜歡排隊」。

聽到的都不是國語！他點名台日兩地像「人口對調」 網搖手：韓客更多

一名網友分享，近年旅遊時總有強烈錯覺，像是去九份放眼望去，幾乎都是日本遊客，如果飛到沖繩旅遊，街上聽到的全是台灣口音。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

