客人備註加3個符號！小吃攤老闆慘遭闆娘逼問 求饒「不想睡公園」

為了獲得客製化的餐點，許多客人會在備註欄打上需求。一名餐飲業老闆發文，稱一位客人在外送平台的備註上加上愛心，讓他感到很困擾，老闆娘還問「她是誰？」，甚至可能晚上還要睡公園，因此老闆哭求客人「請不要再留愛心了，算我求妳了」，引起網友們的熱議。

一名小吃攤老闆在Threads發文，提到一位女性顧客在Uber Eats的外送單備註欄留言，內容寫：「羊肉炒飯不要加任何蔬菜，謝謝您」，後面還加上三顆愛心符號，導致老闆娘看到後逼問：「她是誰？」

原PO因為這三顆愛心感到非常困擾，甚至可能造成他必須在寒冷的夜晚「睡公園」，因此呼籲客人如果還想吃到他的炒飯，就不要留愛心符號了，不加愛心他也看得到，「算我求妳了」。原PO隨後又表示自己是開玩笑，「幾個愛心還不至於睡公園啦」。

此文一出，網友們紛紛打趣稱老闆未來會收到很多加愛心的訂單，「明天訂單爆量而且都是愛心，你有什麼頭緒嗎」、「結果隔天訂單多很多單都有愛心」、「老闆過年會開嗎？我也要叫外送打愛心」、「決定了，這星期搭火車去吃炒飯，帶愛心去」、「我覺得你會從此收到很多愛心訂單」、「以後每張訂單都要加愛心」。

還有網友推薦睡公園保暖的方法，「公園要佔位置，樓梯口應該會比較不用搶啦」、「記得紙箱套上塑膠袋，比較保暖一點，公園真的很冷喔」、「報紙跟紙箱」、「要再加上大型黑色垃圾袋防風」。

也有網友認為客人加愛心其實沒有別的意思，「這不是我，但我也會，長久打備註請店家加辣，只有文字不一定會幫我加，加一些可愛圖案就一定會幫我加辣」、「這麼一說，我親切的回覆客人訊息也會加愛心」、「不是愛心就代表對你有好感啦，不用緊張，是對炒飯不加蔬菜的好感」。

消費者透過外送訂單與老闆溝通的趣聞時有所聞，過去有報導指出，有客人在餐點備註寫下「我要AK」，讓餐飲老闆難以理解，以為是步槍的名稱，大批網友爭相解答，推測出客人是要添加番茄醬（Add Ketchup）的意思。