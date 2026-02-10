一到台灣就被療癒？日本人曝機場3日常畫面 溫暖喊心情好放鬆

在許多外國網友心中，台灣是個充滿熱情與人情味的國家，隨處可見的景象更是旅途中最深刻的風景。一名日本網友近日就在社群平台分享，在機場見到的三個日常畫面，卻意外的讓他感到心情放鬆。

近日，台北國際動漫節、開拓動漫祭圓滿落幕，不只吸引許多粉絲留下美好回憶，還有不少國內外創造者也一同參加。原PO在X（原為Twitter）透露，他最近到台灣時，竟在機場感受到「三個生活平靜」的景象。他一一表示，警察們在門口擺上兩包巨大版乖乖，上面還寫著「萬事順利、超級平安」、某位航空公司的員工除了掛識別證以外，身上還有一張超級顯眼的「吉伊卡哇除草證」，最後則是一名小妹妹在路上輕鬆的哼唱韓文歌。

日常且溫馨的畫面，讓原PO忍不住直呼「多希望東亞地區都可以維持這樣的和平」。貼文底下，其他網友則向原PO解釋，許多台灣人為了祈求一切順利，都會習慣擺上「乖乖」象徵好運。

過去，就有不少日韓遊客愛上台灣充滿溫暖的氛圍，對台灣日常生活特別著迷，「台灣感性」一詞更在南韓年輕人間掀起風潮，其中知名製作人羅PD來台拍攝節目時，還曾形容台南「像個集感性於一身的F，會不斷觸動人情緒」，顯示出外國人對於台灣的獨特印象。