蝦皮智取店包裹卡住拿不出來超崩潰 過來人曝解方：得救了

網路購物已是現代人最習以為常的消費習慣，而蝦皮更是最多人使用的購物平台。有一名女網友抱怨日前去蝦皮智取店取貨，但是包裹卻被隔板卡住拿不出來，讓她相當崩潰。不少過來人紛紛提供解決方法，最多人建議直接找客服人員解決。

這名女網友在Threads發文表示，日前到智取店領取包裹，但輸入資料後也繳了錢，櫃子的門打開了，包裹卻卡住洞口拿不出來。從她分享的照片和影片看到，物品裝在箱子裡，上下的層板移動空間不大，因此無法有太大洞口可以將包裹拿出來，無論怎麼挪動都失敗，讓她急得像熱鍋上的螞蟻。

不少過來人也遇過同樣情況，最後都直接「暴力開箱取貨」來解決，「我也有遇過，完全拿不出來，要拿的時候真的傻在哪裡，最後直接把箱子拆了」、「那時候很晚，等客服等不到，氣死…乾脆直接打開（包裝），順便拍開箱影片」、「上次也卡住，最後只好當場拆封，好狼狽」、「我也遇過！我直接拿鑰匙把紙箱打開，東西拿出來」。

還有網友提供原PO方法，「之前有遇過，單子上有2扇門只開一扇，趕快再一次去取貨螢幕輸入手機的號碼，門還會再重新開一次」、「往上頂一下就好（板子沒有固定）」、「店員路過…讓包裹待在裡面，層板往上推讓包裹卡在出口處就可以把包裹拉出來了」、「妳在蝦皮取貨那邊點客服，會有人遠端幫妳開上門」、「打客服，他會多開門，或妳在前面站太久，監視器就會廣播了」。

Youtuber羅康妮在臉書透露自己也曾遇到包裹卡住拿不出來的窘況，最後Google求救才找到正確解決方法：先用手機掃描繳費機台上的QRcode找客服人員，會有真人通話，訊問電話號碼、購買的物品、格號，最後幫忙開門。