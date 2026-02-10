搭Uber刷卡後被繞路不想多付錢 過來人教1招成功退款百元

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友透露如果搭乘Uber發現司機繞路或走錯路而被多收錢，可以申訴退還多收的車資。 示意圖／法新社資料照片
不少人為了方便、迅速，都會利用Uber叫車服務，有網友分享小知識表示，如果司機繞路或走錯路，可能會被收取更多的車資，乘客若不想多付錢，可以利用APP核對並申訴，平台就會退還多收的車資。

這名網友在Threads分享自己的經驗表示，Uber其實不是固定收費，司機如果繞道或走錯路，乘客就會被收取更高的車費，如果不想被多收錢，就需要到叫車平台手動按核對車資，AI在判斷路線是否合理後，就會退還車費。他透露自己就是利用這種方式，成功被退回約32元港幣（約台幣129元），「很多人以為寫多少就是多少，有時候沒注意就被多收一兩百了」。

貼文引起眾人熱議，有網友認為還要手動去核對很麻煩，不少人則不知道還能夠申訴，甚至以為費用已收取，應該不會再被多收錢而沒有多注意車資，「難怪之前司機說繞錯路，車資好似高了，但我不知道可以申訴」、「我常常發現司機走比較遠的路，但以為費用都收好了，沒有多想為什麼」。

還有不少過來人透露自己曾申訴成功過，「沒錯，我就申訴過司機繞錯路，實際車資不是APP上寫的一樣」、「我有申訴成功過，司機下錯閘口，費用原本400多，申訴完最後是303」、「司機自己不照路線多繞道，系統退刷600重刷900，我申訴一次，退刷900再刷600」、「試過，Uber司機退還港幣70元（約台幣282元）給我」。

Uber官網提醒民眾，如果行程選擇信用卡支付車資，則不需要再支付任何的現金，若駕駛不小心額外收取現金，請乘客提供資訊，以利客服團隊協助處理。另外，若車資因為行程路線而增加，得要多付錢或支付的現金車資比預期高，也可以聯繫平台處理。

Uber APP
