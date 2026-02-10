ATM也能領新鈔卻沒人用 網友揭背後原因：麻煩又虧錢

農曆春節進入倒數階段，不少民眾開始準備包紅包，各地銀行也湧現換新鈔人潮。有一名網友在Threads發文分享換鈔經驗，表示自己前往銀行時，發現臨櫃窗口前大排長龍，粗估每個窗口約有30人等待，但一旁3台可提領新鈔的ATM卻乏人問津，讓他相當納悶，直言「明明ATM領出來的也是新鈔，台灣人果然就是喜歡排隊」。

貼文曝光後迅速引發熱烈討論，不少網友解釋並非民眾愛排隊，而是ATM換鈔限制太多，對有特定需求的人來說並不實用。有人指出，多數ATM僅能提供千元鈔票，或少量百元鈔票，2000元、200元與500元等面額幾乎無法從提款機取得，「如果要換百鈔或500元，ATM一次只能領10到15張，要反覆操作好幾次，非常耗時」。

此外，也有網友提到，許多人換鈔是為了「五色鈔」或大額需求，臨櫃一次即可完成，反而更有效率。更有人分享親身經驗，曾為了提領上百張百元新鈔，在ATM前花了近半小時，不僅要反覆插卡、操作，還得擔心佔用機台引來後方民眾不滿。

除了面額與張數限制外，跨行提款的手續費問題也是民眾不願使用ATM的原因之一。有網友直言，若沒有該銀行帳戶或免手續費優惠，透過ATM提領新鈔反而得多付好幾筆費用，「紅包還沒包就先被扣錢，當然不划算」。

綜合網友看法，雖然部分銀行已開放ATM提領新鈔，對小額或單一面額需求的民眾而言相對方便，但若希望一次換齊多種面額、兌領金額較大，或避免手續費與操作麻煩，臨櫃兌換仍是多數人心目中最快也最實際的選擇。

新鈔兌換日程訂於2月9日至13日，計5個營業日，7家銀行之372家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示。