聽到的都不是國語！他點名台日兩地像「人口對調」 網搖手：韓客更多

一名網友分享，近年旅遊時總有強烈錯覺，像是去九份放眼望去，幾乎都是日本遊客，如果飛到沖繩旅遊，街上聽到的全是台灣口音。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，「每次去九份，觀光客幾乎都是日本人；去沖繩，則是滿街台灣人」，簡短一句話，精準形容台日熱門景點的「人種對調」現象，也是許多人的實際旅遊體感。

貼文一出後，網友紛紛加入討論，「你答錯了！九份都是韓國人」、「九份的韓國人好像比日本人多？韓國大媽穿著都好鮮艷，很像貴婦，韓國人也比較活潑」、「九份只是一次店，沖繩可以衝十次都玩不完」、「目前跑福岡、岡山、京都也都是台灣人」、「福岡是韓國人+台灣人」、「淡水、西門町、士林都是韓國人，迪化街很多日本人」、「我一月去大阪，都是韓國人，我以為我去了韓國」、「沖繩真的到處都是台灣人」。

不過，也有部分網友回應「旅行就是從我住膩的地方，到你住膩的地方」、「旅遊就是去『別人活膩的地方』」、「我就是要去你住膩的地方」、「人口交換的概念」、「台日交換旅遊」。

九份為何能吸引這麼多外國人潮？本站曾報導，一名網友實際造訪九份後超級失望，像是容易塞車、人潮擁擠、山上容易起霧下雨，整趟旅程超狼狽。不過，很多人大推九份的山景與氛圍，除了可以串聯整個北海岸景點當一日遊，甚至帶筆電就能在咖啡廳或民宿待一整個下午，直言是A+景點。