聽到的都不是國語！他點名台日兩地像「人口對調」 網搖手：韓客更多

聯合新聞網／ 綜合報導
九份是外國觀光客喜愛造訪的景點。 聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影
一名網友分享，近年旅遊時總有強烈錯覺，像是去九份放眼望去，幾乎都是日本遊客，如果飛到沖繩旅遊，街上聽到的全是台灣口音。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，「每次去九份，觀光客幾乎都是日本人；去沖繩，則是滿街台灣人」，簡短一句話，精準形容台日熱門景點的「人種對調」現象，也是許多人的實際旅遊體感。

貼文一出後，網友紛紛加入討論，「你答錯了！九份都是韓國人」、「九份的韓國人好像比日本人多？韓國大媽穿著都好鮮艷，很像貴婦，韓國人也比較活潑」、「九份只是一次店，沖繩可以衝十次都玩不完」、「目前跑福岡、岡山、京都也都是台灣人」、「福岡是韓國人+台灣人」、「淡水、西門町、士林都是韓國人，迪化街很多日本人」、「我一月去大阪，都是韓國人，我以為我去了韓國」、「沖繩真的到處都是台灣人」。

不過，也有部分網友回應「旅行就是從我住膩的地方，到你住膩的地方」、「旅遊就是去『別人活膩的地方』」、「我就是要去你住膩的地方」、「人口交換的概念」、「台日交換旅遊」。

九份為何能吸引這麼多外國人潮？本站曾報導，一名網友實際造訪九份後超級失望，像是容易塞車、人潮擁擠、山上容易起霧下雨，整趟旅程超狼狽。不過，很多人大推九份的山景與氛圍，除了可以串聯整個北海岸景點當一日遊，甚至帶筆電就能在咖啡廳或民宿待一整個下午，直言是A+景點。

九份 沖繩 觀光客 日本 台灣人 韓國
超商換咖啡店員狂問「月幻嗎？」 答案讓網友猛點頭：很多人唸錯

到超商買咖啡來喝已經成為了許多人的生活習慣。一名網友發文，稱他去超商幫忙換咖啡時，店員不斷跳針「你要月幻嗎？」，讓他感到很困惑，以為是新的咖啡口味，後來才猛然發現是對方是在說「兌換」，對此，許多網友也分享日常生活中常說錯發音的詞語，諸如「崁入」與「幹旋」。

他見新堀江讀音愣住「唸錯好久」 內行人：台語唸法才正確

中文字博大精深，即使身為常用母語的我們也不見得每個字都可以唸得對。有網友在高雄新堀江商場看到一塊招牌，上面標示「新堀江」的英文音譯，讓他驚覺長久以來都把「堀」唸錯，貼文也引起許多在地人的共鳴。

家中硬幣發黑怎麼辦？內行曝「居家神物」秒救回 專家示警：遵循3原則

許多民眾家中都有存放零錢的習慣，但硬幣放久了難免會出現氧化發黑的現象。近日有網友發文求助，表示家中的硬幣放著不管，結果全變成了黑炭色，讓他不知該如何是好。貼文曝光後引發熱烈討論，不少內行網友分享清潔妙招，更有專家提醒老幣保養的正確觀念，以免弄巧成拙。

打字「不看鍵盤」讓00後同事看傻 網嘆：以前教老人現在教新人

隨著智慧型手機與平板電腦普及，年輕世代的電腦使用習慣出現巨大斷層。有網友分享自己平時打字時，幾乎不看鍵盤，00後（2000年後出生）同事看到卻非常訝異，貼文一出引發熱烈迴響，讓不少「夾心世代」的上班族心有戚戚焉，直呼職場上真的變成了「偕老扶幼」的看護。

草莓洗潔精可洗草莓？她曝天兵姊姊行為網笑瘋 農會小編急喊卡

每到冬天草莓季，許多民眾都會前往苗栗大湖等地體驗採果樂趣。一名網友在Threads上分享，自己跟姊姊出遊採草莓，沒想到天兵姊姊看到農會販售的「草莓橙花洗潔精」，竟然真的以為是用來「洗草莓」的，差點釀成慘劇。貼文曝光引發討論，更釣出農會官方小編緊急留言闢謠。

