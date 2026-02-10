超商換咖啡店員狂問「月幻嗎？」 答案讓網友猛點頭：很多人唸錯

到超商買咖啡來喝已經成為了許多人的生活習慣。一名網友發文，稱他去超商幫忙換咖啡時，店員不斷跳針「你要月幻嗎？」，讓他感到很困惑，以為是新的咖啡口味，後來才猛然發現是對方是在說「兌換」。對此，許多網友也分享日常生活中常說錯發音的詞語，諸如「嵌入」與「斡旋」。

一名網友在Threads發文，表示他去超商幫別人換咖啡，拿兌換券給店員時，店員問：「你要月幻嗎？」原PO聽不懂他在說什麼，誤以為對方在推銷新的咖啡口味，於是回應「我是要冰拿鐵」，沒想到店員又跳針問他是否要「月幻」。

原PO再度表明自己要冰拿鐵，直到店員詢問是否要「用券月幻」，他才猛然發現原來店員一直在說「兌ㄉㄨㄟˋ換」，只是念錯讀音而已，讓他哭笑不得，還以為超商出了「月幻精選咖啡豆」系列。

此文一出，許多網友也表示此讀音確實很多人念錯，「之前我們店有一位阿姨也跟客人說ㄩㄝˋ換」、「好好笑，我同事也都唸ㄩㄝˋ，我第一次聽到想說怎麼會有人唸錯」、「我同事就是那兩個字都會講錯的人」。

另有網友分享其他容易唸錯的讀音，「我還有聽過買房下『幹』旋的」、「還有是『嵌入』不是『崁入』，拜託不要再砍了救命喔」、「20年前我在星巴克上班的時候聽過無數次『棒果拿鐵』」、「還有人跟我說『凱偷』講了好多次，原來他說的是『覬覦』」、「曾經有個同事問我：昨天妳有看新聞講到那個陳文西（茜）嗎？我只知道達文西」。

《教育部重編國語辭典修訂本》中顯示，兌字只有一個讀音「ㄉㄨㄟˋ」，有交換、支付領取現金、攙入與拚搏的意思，本文中的意思是交換。