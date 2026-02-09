他見新堀江讀音愣住「唸錯好久」 內行人：台語唸法才正確

中文字博大精深，即使身為常用母語的我們也不見得每個字都可以唸得對。有網友在高雄新堀江商場看到一塊招牌，上面標示「新堀江」的英文音譯，讓他驚覺長久以來都把「堀」唸錯，貼文也引起許多在地人的共鳴。

這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出照片，在商場入口上方有一塊大招牌，上面除了可愛插畫還寫了「新堀江」三個字，另外還用英文標示「Shin Ku Chan」的英文音譯，原PO看了才發現「堀」這個字要唸「ㄎㄨ」，但自己長期以來卻唸成「ㄐㄩㄝˊ」。

貼文引起不少在地人熱議，「我就問，在高雄唸新ㄎㄨ江，到底誰聽得懂呢？」、「是唸『哭』沒有錯，只是可能跟『掘』這個字搞混了，所以也不是『道頓掘』，而是『道頓堀』」、「一堆人幹嘛要執著用國語唸法…用台語去唸還比較合理」、「台語唸法是正確的」、「跟別人聊天的時候還是習慣叫『ㄐㄩㄝˊ』」、「就像日本姓『堀北』的，我都唸『ㄐㄩㄝˊ北』，後來才知道是『ㄎㄨ 北』」。

據教育部《國語辭典修訂本》解釋，「堀」的讀音為「ㄎㄨ」，意指洞穴，與洞窟的「窟」一樣；在日文中，「堀」則是水道的意思。

《維基百科》解釋，新堀江的名稱是對應鹽埕區舶來品集散的鹽埕堀江商場而來，後者現在常被稱作舊堀江。1988年間，建商劉奕甫於大統百貨商圈以文化路1200坪建地，仿傚日本商店街模式，興建了356間店舖，出租給商家開店，後陸續增建形成現今新堀江商場A、B兩館的型態。