能吃嗎？她收到一批「黑青烏魚子」困惑 內行急喊別丟：是極品

聯合新聞網／ 綜合報導
烏魚子是春節最受歡迎的食材之一。示意圖。 聯合報系資料照
農曆新年到來，許多人會提前訂年節禮品送親友。不過日前有位女網友收到朋友送的「黑青色烏魚子」，讓她嚇到上網求問「我沒吃過這種，沒勇氣打開」。貼文曝光後，引來許多網友急喊「別丟！這是極品」。

一名網友在臉書社團「家常菜」貼出黑青色烏魚子照片，寫著大大的「求問」，並表示，她一早就收到朋友送來這些黑色的烏魚子，但很苦惱該怎麼料理才合適。因為以往烏魚子都是紅褐色的，沒看過黑色烏魚子，讓原PO感到害怕，直言「我沒有吃過這種，沒勇氣打開」。

文章曝光後，有網友解答「這是血魚子，抓捕過程碰撞受傷，所以會造成顏色較黑」、「這是血子，味道會比較濃郁」、「這是極品，高檔血子」，並強調「口感比一般烏魚子好吃」。也有網友提供料理方式，「這個就跟烏魚子的烹調是一樣的做法」、「拿去炒飯，或者煎一煎，切一切夾著蘋果吃」、「我都是用米酒煮滾後川燙，撈起來晾乾，再煎至兩面起泡泡，涼了再切，也可以切丁炒飯」。

但也有網友提醒這可能是存放過久的烏魚子，「這看起來像是冰過的顏色，外加存放時間有點久」、「我有看過冰10年的長這麼黑」、「之前我冰箱翻到兩年前的烏魚子，也是變黑成這樣，冰進去的時候確定是核紅色的」。

根據《梓官區漁會》網站指出，烏魚子顏色呈現橘黃色時，油脂成分約50%，香氣是最低的；外觀呈現橘紅色時，油脂成分則提高到60%，香氣是中間值，是市面上常見的顏色；外觀呈現褐紅色，油脂成分是80%以上，香氣較高。而像原PO照片中呈現定義的「深褐色」，油脂成分接近100%，香氣最高，俗稱「血子、黑子」，產量最稀少。

