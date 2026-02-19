一個人也能吃鼎泰豐！他曬「滿漢全席」菜色 內行加碼最划算點餐法

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友曬出獨自一人吃鼎泰豐的照片，網友紛紛讚嘆他點餐的品味與食量。 圖／網友b_i_y0702授權提供
一名網友曬出獨自一人吃鼎泰豐的照片，網友紛紛讚嘆他點餐的品味與食量。 圖／網友b_i_y0702授權提供

一個人吃鼎泰豐該如何點餐最划算呢？一名網友發文，曬出自己一人吃鼎泰豐的照片，網友們在讚嘆原PO的點餐品味和食量之際，還有內行人分享「份量減半」點餐法，價格僅需原本的三分之二，獨自一人就可吃到「滿漢全席」。

「就算一個人吃飯我也要滿漢全席。」一名網友在Threads發文，PO出一個人吃鼎泰豐的照片，可見桌上的餐點非常豐富，有排骨蛋炒飯、紅油抄手、小籠包、酸辣湯、牛肉麵與涼拌小黃瓜等等，令人垂涎欲滴。

此文一出，網友紛紛誇讚原PO點餐的品味，「點的全是重點毫不拖泥帶水」、「每一道都是推薦的美食，懂吃」、「鼎泰豐的小黃瓜真的絕」、「看到排骨蛋炒飯就知道懂點鼎泰豐」、「蛋炒飯還要加紅油抄手，然後把紅油加在蛋炒飯，會超好吃」、「看樣子是懂點的人，來記下菜單」。

另有網友讚嘆原PO的食量，「羨慕食量大」、「太佩服這個食量了，竟然可以吃雙主餐跟配菜還有湯，這個就算我跟我朋友兩個人都不一定吃得完，羨慕了」、「年輕的胃真好，吃起來」、「上次我也一個人吃鼎泰豐，可是你點的這個量，我可能無法一個人吃完」。

也有不少人非常享受一個人吃飯的感覺，「超喜歡自己一個人吃飯，然後點一堆滿滿的一桌，每樣都能吃到還沒人跟我搶」、「人是群居的，但是能夠獨處、慢慢用餐的心情很愉快」。

有網友好奇一個人吃鼎泰豐是否能請店員把份量減半？內行網友表示可以，價格大約是三分之二，店員會告知，但更推薦點正常份量，吃不完的話再外帶回家吃就好，會更划算。

