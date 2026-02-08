快訊

家中硬幣發黑怎麼辦？內行曝「居家神物」秒救回 專家示警：遵循3原則

聯合新聞網／ 綜合報導
硬幣若氧化發黑可用白醋加鹽或檸檬汁浸泡清潔；若是具收藏價值的老幣，則應避免過度刷洗。示意圖／Ingimage
硬幣若氧化發黑可用白醋加鹽或檸檬汁浸泡清潔；若是具收藏價值的老幣，則應避免過度刷洗。示意圖／Ingimage

許多民眾家中都有存放零錢的習慣，但硬幣放久了難免會出現氧化發黑的現象。近日有網友發文求助，表示家中的硬幣放著不管，結果全變成了黑炭色，讓他不知該如何是好。貼文曝光後引發熱烈討論，不少內行網友分享清潔妙招，更有專家提醒老幣保養的正確觀念，以免弄巧成拙。

原PO在Threads上曬出照片，只見圖中數枚硬幣表面嚴重發黑，幾乎看不出原本的光澤。對此，網友們紛紛化身生活智慧王，指出硬幣變黑主要是金屬成分與空氣中的氧氣、硫化物或濕氣產生反應所致。若是銅幣（如1元、5元）易生成黑色氧化銅，銀幣則易硫化發黑。

針對清潔方式，網友推薦多種居家妙招，包括「浸泡可樂」、「白醋加食鹽」以及「檸檬汁擦拭」等，都能有效去除氧化層；也有網友幽默表示：「這錢是滴到異形口水了嗎？」、「看來你家風水太潮濕，要注意身體健康」，甚至有人建議直接拿到台灣銀行兌換，或是投進販賣機消耗掉。

不過，若是具有收藏價值的「老幣」或紀念幣，清潔保養可就不能如此隨意。根據《台灣老酒珍藏家》分享的保養技巧，老幣最怕的就是「過度清潔」，許多初學者誤以為硬幣要亮才乾淨，但使用金屬刷、牙膏或化學除鏽劑，反而會磨損幣面細節，破壞原本的自然包漿，導致收藏價值大打折扣。

專家建議，老幣的正確保養應遵循「乾燥、防碰、防化學」三大原則：

辨別材質： 銀幣怕硫化潮濕，銅幣怕汗液油脂，金幣需防指紋磨損。

溫和清潔： 若需清潔，可用溫水加中性清潔劑浸泡後輕擦，或用95%酒精去除油污，切勿使用強酸強鹼。

環境控制： 理想保存環境為溫度18-25°C、濕度40-50%，可使用防潮箱或密封塑膠盒搭配乾燥劑。

此外，專家也列出3大NG行為，包含「直接用手抓硬幣」、「使用保鮮膜或橡皮筋」及「長期放在木盒或皮套」等，若硬幣只是輕度自然氧化形成「包漿」，反而代表年代痕跡，不建議強行清除，以免影響價值。

家中硬幣發黑怎麼辦？內行曝「居家神物」秒救回 專家示警：遵循3原則

