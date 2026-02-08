打字「不看鍵盤」讓00後同事看傻 網嘆：以前教老人現在教新人
隨著智慧型手機與平板電腦普及，年輕世代的電腦使用習慣出現巨大斷層。有網友分享自己平時打字時，幾乎不看鍵盤，00後（2000年後出生）同事看到卻非常訝異，貼文一出引發熱烈迴響，讓不少「夾心世代」的上班族心有戚戚焉，直呼職場上真的變成了「偕老扶幼」的看護。
原PO在Threads上表示，被年輕同事稱讚不用看鍵盤時心情複雜，想著該不會「以前教老人用電腦，以後還要教年輕人用電腦」。貼文讓大家深有同感，紛紛留言指出，當年的打字速度是被「環境」逼出來的，在那個沒有語音輸入的年代，大家靠著「即時通」、「MSN」一次多開聊天室才練就盲打神技。
不少網友回憶：「打字看鍵盤，跟人吵架時怎麼來得及？」、「以前玩遊戲要邊走位邊放技能還要邊嘴人，看鍵盤角色會死掉」、「以前中打70字/分鐘都算慢」，更有許多人是為了玩線上遊戲（如《天堂》、《楓之谷》、《魔獸世界》），為了在副本結束短短30秒內交易虛寶、指揮攻城，進而練就了驚人的手速。
相較於從小接觸電腦的Y世代，Z世代（00後）被稱為「手機原住民」。網友分析，現代年輕人休閒娛樂以手機、平板為主，大學報告甚至能用手機完成，導致進入職場後出現「電腦技能斷層」。
部分上班族也分享崩潰經驗，「新來的工讀生打字跟阿姨一樣慢」、「遇過不會用Ctrl+C/Ctrl+V複製貼上的」、「連Excel換行、自動加總都不會」、「有新人問我鍵盤上沒注音怎麼打字」；但也有人緩頰，年輕一代雖然電腦文書較弱，但在手機修圖、剪輯影片或經營社群的能力上，可能遠勝前輩。
其實，「盲打（Touch Typing）」並非特異功能，而是有標準指法可循。根據高雄市教育局的標準指法說明，打字的中心概念在於「基本鍵」與「定位鍵」的使用：
1.定位鍵： 鍵盤上的「F」與「J」鍵上各有一個小小的突起，分別為左右手食指的擺放處。透過觸摸突起，不需看鍵盤也能確認手指已回到定位。
2.基本鍵： 即「A S D F」（對應左手小指至食指）及「J K L ;」（對應右手食指至小指）。
3.打字要領： 打字前將八隻手指放置在基本鍵上，擊鍵要輕、放鬆要快。手指由基本鍵「出發」去按其他按鍵後，須迅速「回歸」到基本鍵。
