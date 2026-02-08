打字「不看鍵盤」讓00後同事看傻 網嘆：以前教老人現在教新人

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
許多00後年輕人習慣使用手機觸控輸入，對於實體鍵盤的「盲打」技能感到陌生，讓經歷過電腦普及時代的上班族感到驚訝。示意圖／Ingimage
隨著智慧型手機與平板電腦普及，年輕世代的電腦使用習慣出現巨大斷層。有網友分享自己平時打字時，幾乎不看鍵盤，00後（2000年後出生）同事看到卻非常訝異，貼文一出引發熱烈迴響，讓不少「夾心世代」的上班族心有戚戚焉，直呼職場上真的變成了「偕老扶幼」的看護。

原PO在Threads上表示，被年輕同事稱讚不用看鍵盤時心情複雜，想著該不會「以前教老人用電腦，以後還要教年輕人用電腦」。貼文讓大家深有同感，紛紛留言指出，當年的打字速度是被「環境」逼出來的，在那個沒有語音輸入的年代，大家靠著「即時通」、「MSN」一次多開聊天室才練就盲打神技。

不少網友回憶：「打字看鍵盤，跟人吵架時怎麼來得及？」、「以前玩遊戲要邊走位邊放技能還要邊嘴人，看鍵盤角色會死掉」、「以前中打70字/分鐘都算慢」，更有許多人是為了玩線上遊戲（如《天堂》、《楓之谷》、《魔獸世界》），為了在副本結束短短30秒內交易虛寶、指揮攻城，進而練就了驚人的手速。

相較於從小接觸電腦的Y世代，Z世代（00後）被稱為「手機原住民」。網友分析，現代年輕人休閒娛樂以手機、平板為主，大學報告甚至能用手機完成，導致進入職場後出現「電腦技能斷層」。

部分上班族也分享崩潰經驗，「新來的工讀生打字跟阿姨一樣慢」、「遇過不會用Ctrl+C/Ctrl+V複製貼上的」、「連Excel換行、自動加總都不會」、「有新人問我鍵盤上沒注音怎麼打字」；但也有人緩頰，年輕一代雖然電腦文書較弱，但在手機修圖、剪輯影片或經營社群的能力上，可能遠勝前輩。

其實，「盲打（Touch Typing）」並非特異功能，而是有標準指法可循。根據高雄市教育局的標準指法說明，打字的中心概念在於「基本鍵」「定位鍵」的使用：

1.定位鍵： 鍵盤上的「F」與「J」鍵上各有一個小小的突起，分別為左右手食指的擺放處。透過觸摸突起，不需看鍵盤也能確認手指已回到定位。

2.基本鍵： 即「A S D F」（對應左手小指至食指）及「J K L ;」（對應右手食指至小指）。

3.打字要領： 打字前將八隻手指放置在基本鍵上，擊鍵要輕、放鬆要快。手指由基本鍵「出發」去按其他按鍵後，須迅速「回歸」到基本鍵。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

鍵盤 打字速度 筆記型電腦 辦公室 文書筆電 筆電 手機 Z世代 年輕世代 年輕人
草莓洗潔精可洗草莓？她曝天兵姊姊行為網笑瘋 農會小編急喊卡

每到冬天草莓季，許多民眾都會前往苗栗大湖等地體驗採果樂趣。一名網友在Threads上分享，自己跟姊姊出遊採草莓，沒想到天兵姊姊看到農會販售的「草莓橙花洗潔精」，竟然真的以為是用來「洗草莓」的，差點釀成慘劇。貼文曝光引發討論，更釣出農會官方小編緊急留言闢謠。

沒老師教卻精通簡體字？ 台人揭4大主因：降維打擊

繁簡字體之爭一直是兩岸網友熱議的話題。近期一名大陸網友在PTT論壇發文，疑惑表示台灣人平時對簡體字頗有微詞，但在使用淘寶、京東購物或看陸劇時，卻能毫無障礙地閱讀簡體字介紹與字幕，讓他納悶「台灣人明明沒受過簡體教育，為什麼個個都認得？」貼文也引發熱烈討論。

他尾牙抽中「365張饗食天堂餐券」愣住 網見價格：賺翻了

每到歲末年終，公司企業都會舉辦尾牙犒賞員工一整年辛勞，而員工也期待能幸運抽到大獎，不過有一名網友透露日前尾牙抽獎時，自己被抽到一年份的饗食天堂餐券，讓他哭笑不得的說「這是要胖死人嗎？」但其他人看了反而很羨慕。

富二代室友「保養品僅兩罐」素顏卻像水煮蛋 網揭真相：基因樂透

一名女網友在Dcard發文，以「富二代的女生平常都是怎麼維持肌膚狀況」為題，分享自己與室友同住的觀察。她的室友是一位30多歲的富二代，家族從事傳產零件外銷。來台北體驗生活，在藝術相關產業擔任行政助理。雖然穿著沒全身名牌，但髮質、美甲與背的精品包都能透露她的財氣。

火鍋店「1甜點」堆如山直接吃到飽 網友瘋狂：還不去吃爆

台灣人愛吃火鍋，不少火鍋品牌為了吸引客源，除了推出吃到飽以外，菜色上也會提供更多樣的變化。知名連鎖火鍋店「千葉火鍋」日前在臉書粉絲團貼出一張甜點吃到飽的照片，堆積如山的金莎巧克力讓不少饕客看了也瘋狂，紛紛打算前往朝聖。

