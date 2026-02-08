快訊

草莓洗潔精可洗草莓？她曝天兵姊姊行為網笑瘋 農會小編急喊卡

聯合新聞網／ 綜合報導
清洗草莓應使用流動清水或專用蔬果清潔劑，切勿使用一般洗碗精，以免化學物質殘留。示意圖／Ingimage
每到冬天草莓季，許多民眾都會前往苗栗大湖等地體驗採果樂趣。一名網友在Threads上分享，自己跟姊姊出遊採草莓，沒想到天兵姊姊看到農會販售的「草莓橙花洗潔精」，竟然真的以為是用來「洗草莓」的，差點釀成慘劇。貼文曝光引發討論，更釣出農會官方小編緊急留言闢謠。

原PO發文表示：「出遠門採草莓發生的蠢事…我姊能活在現在已經很厲害了，早晚會被我氣死。」原來，原PO的姊姊在農會看到一瓶標示著「草莓橙花洗潔精」的產品，便天真地以為這是專門用來清洗草莓的清潔劑，甚至還跑去跟店家確認，讓店員當場傻眼。

貼文曝光，許多網友紛紛留言調侃，「這邏輯好像沒毛病，草莓洗潔精洗草莓，聽起來很合理啊」、「洗完草莓味更重，還有橙花香呢」、「還好不是拿沙拉脫去洗沙拉」、「這跟拿洗碗精洗肉有異曲同工之妙」；也有網友分享類似經驗，「以前國小野炊，同學堅持拿洗衣粉洗米，結果煮飯時泡泡滿出來根本沒人敢吃」。

眼看誤會越來越大，「農會趴趴灶」官方帳號緊急現身留言區，鄭重公告「農會出品的洗潔精很好洗，但是請勿使用洗潔精清洗水果！」小編強調，無論是大湖農會的草莓橙花洗潔精、獅潭農會的柑橘洗潔精，還是大樹農會的鳳梨酵素洗潔精、麻豆農會的柚花植萃洗潔精，雖然含有天然成分，但本質上仍是用來「洗碗盤」的清潔劑，絕對不能拿來清洗食用蔬果。

對此，許多網友也藉機科普正確的蔬果清洗觀念。專家建議，清洗草莓這類表皮脆弱的水果，最好的方式是「流動清水沖洗」，或搭配軟毛刷使用，切勿使用一般洗碗精或未經稀釋的清潔劑，以免化學殘留影響健康。若不確定清潔劑用途，購買前務必仔細閱讀標籤說明，才不會鬧出「越洗越毒」的笑話。

