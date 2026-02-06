快訊

沒老師教卻精通簡體字？ 台人揭4大主因：降維打擊

網友認為，繁體字保留了完整的部首與造字邏輯，學會繁體後再看簡體字，就像「降維打擊」般容易理解。示意圖／Ingimage
繁簡字體之爭一直是兩岸網友熱議的話題。近期一名大陸網友在PTT論壇發文，疑惑表示台灣人平時對簡體字頗有微詞，但在使用淘寶、京東購物或看陸劇時，卻能毫無障礙地閱讀簡體字介紹與字幕，讓他納悶「台灣人明明沒受過簡體教育，為什麼個個都認得？」貼文引發熱烈討論。

該名網友發文指出，他觀察到台灣人一提到簡體字就反感，稱其沒有邏輯傳承，但在實際生活中，無論是逛淘寶比價、看物流進度，還是追陸劇看字幕，閱讀速度甚至比大陸人還快，完全不會認錯字。他不禁質疑：「台灣人平時是不是都在裝？為什麼沒有老師教，卻能自然看懂簡體字？」

對此，許多台灣網友紛紛留言解答，認為關鍵在於「由繁入簡容易」。網友比喻，學會繁體字就像學會了微積分，回頭看簡體字就像做加減乘除一樣簡單，「繁體字保留了完整的造字邏輯與部首，資訊量較大，要推導出簡化版並不難」、「就像你看得懂正楷，自然看得懂行書一樣」。

其次是「書法與手寫習慣」。不少網友指出，許多簡體字其實源自於古字、俗體字或行草書的寫法，台灣人在手寫時為了求快，本來就會使用這些簡寫，例如「體」寫成「体」、「臺」寫成「台」、「樂」寫成「乐」等，因此閱讀上並無隔閡。

第三點則是「依靠上下文推敲」。網友表示，閱讀文字時通常不是逐字辨識，而是看整體句子，只要認識其中七、八成的繁體字，剩下長得不一樣的簡體字，靠前後文就能輕鬆猜出，「就像一個句子裡有錯字你還是讀得懂」、「有邊讀邊，沒邊讀中間，音對了意義就出來了」。

最後則是「媒體與網路環境的耳濡目染」。隨著陸劇、綜藝節目、字幕組以及電商平台的普及，台灣人接觸簡體字的頻率大增，看久了自然就習慣。

不過，也有網友指出簡體字的「一簡對多繁」容易造成閱讀混淆，是台灣人最不習慣的地方，例如「髮」與「發」都簡化為「发」、「麵」與「面」都簡化為「面」，容易鬧出笑話。就有網友幽默舉例：「我看『厂西』會以為是工廠，結果是廣西」、「親（亲）不見，愛（爱）無心，產（产）不生，廠（厂）空空」，認為繁體字在文化底蘊上仍有無可取代的優勢。

