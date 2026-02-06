富二代室友「保養品僅兩罐」素顏卻像水煮蛋 網揭真相：基因樂透

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露富二代室友保養品僅兩罐，皮膚卻像水煮蛋般光滑。 示意圖／ingimage
一名女網友在Dcard發文，以「富二代的女生平常都是怎麼維持肌膚狀況」為題，分享自己與室友同住的觀察。她的室友是一位30多歲的富二代，家族從事傳產零件外銷。來台北體驗生活，在藝術相關產業擔任行政助理。雖然穿著沒全身名牌，但髮質、美甲與背的精品包都能透露她的財氣。

原PO指出，室友的化妝台上保養品極少，除了化妝用品外，僅有一罐韓國精華液與一罐摩洛哥果油，且都非高價貴婦級產品。然而素顏膚況卻出奇好，水嫩光滑如水煮蛋，讓原PO好奇是否靠定期醫美維持膚質，「像她們這麼頻繁地做醫美不會反而傷害到皮膚嗎？感覺她臉上也沒什麼修復期痕跡啊」。

有網友認為天生條件與生活方式是關鍵，「沒有壓力、身心愉快，然後飲食可能都是一些比較高等級的食材之類」、「基因、沒壓力，大小姐愛幹嘛幹嘛，不內耗」、「我覺得基因佔90%欸，而且不用煩惱錢、沒壓力又睡得飽，皮膚自然就會亮吧」、「我覺得皮膚好都是基因啦，同事朋友皮膚很好的都沒怎麼在保養，都是遺傳來的」、「好羨慕…感覺是天生麗質嗎」。

另一批網友則指出醫美與生活習慣的重要性，「有錢定期醫美保養，現在很多都是保養型的」、「老實說很多貴婦都是靠醫美，平常的保養程序都超簡單」、「醫美比保養品有用多了！專櫃的保養品我幾乎都買過用過了，還不如把錢花在定期醫美上」、「睡得飽、不熬夜早點睡，比保養品還有效，多喝水、吃水果，醫美定期打一些水光針之類的」、「傳產二代，家裡有三間廠，我從小跟著媽媽定期醫美保養、護膚」、「妳可以問她，妳皮膚好好喔有什麼秘訣嗎」。

富二代 醫美 保養品 基因
