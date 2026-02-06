快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

他尾牙抽中「365張饗食天堂餐券」愣住 網見價格：賺翻了

聯合新聞網／ 綜合報導
辛苦一整年，不少人都期待能在尾牙被抽到大獎，照片為尾牙抽獎示意圖。圖／AI生成
辛苦一整年，不少人都期待能在尾牙被抽到大獎，照片為尾牙抽獎示意圖。圖／AI生成

每到歲末年終，公司企業都會舉辦尾牙犒賞員工一整年辛勞，而員工也期待能幸運抽到大獎，不過有一名網友透露日前尾牙抽獎時，自己被抽到一年份的饗食天堂餐券，讓他哭笑不得的說「這是要胖死人嗎？」但其他人看了反而很羨慕。

原PO在PTT發文表示，日前公司尾牙抽獎，自己抽到了一年份的饗食天堂餐券，總共365張，讓他傻眼地說「怎麼可能一年365天都去吃？一輩子說不定也沒時間吃到365次」。他不知道抽到這個獎項是該哭還是該笑，也想問大家若真的有人抽到，會想辦法都吃掉嗎？

貼文讓不少人看了很羨慕，「一年份也太爽了吧，吃到撐死耶」、「哪間公司這麼大手筆」、「這是大獎好嘛，傻傻的」、「這麼爽？值半台國產車的價格了」、「超爽的耶，一張賣500元也有18萬」、「我會為了這個搬家」、「一定先被凹用掉自己部門的量啦」、「吃一年會變瘦，沒騙你」。

還有網友紛紛獻策，提供解決方法，「賣掉不就好了」、「再找人一起吃就好了吧」、「一家四口去吃就只要吃90天」、「請親朋好友吃啊」、「能賣就賣，不能賣每天下班去吃也爽」、「超多欸，便宜賣人也超賺」。

從饗食天堂官網的價目表看到，平日午餐一人928元，下午餐758元，晚餐1028元；周末、例假日午餐一人1028元，下午餐928元，晚餐1128元，以上價格均另加收10%服務費，因此以最低價格來計算，365張總價也超過30萬元，若以最貴價格來算，也逾45萬元，對於原PO來說這份大獎真的是賺到了。

尾牙 饗食天堂
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

吃頓尾牙就不適？陳宗彥腦溢血仍未脫險 醫揭「三大凶手」恐釀禍

公司寒酸尾牙僅一人發一顆「薯來堡」老闆現身給驚喜…下秒全場沸騰

他怒公司尾牙抽獎全都「2種人」中獎 一票過來人點頭：很可笑

名間焚化爐選址爭議延燒…農業部長強硬表態 許淑華6字回應

相關新聞

他尾牙抽中「365張饗食天堂餐券」愣住 網見價格：賺翻了

每到歲末年終，公司企業都會舉辦尾牙犒賞員工一整年辛勞，而員工也期待能幸運抽到大獎，不過有一名網友透露日前尾牙抽獎時，自己被抽到一年份的饗食天堂餐券，讓他哭笑不得的說「這是要胖死人嗎？」但其他人看了反而很羨慕。

富二代室友「保養品僅兩罐」素顏卻像水煮蛋 網揭真相：基因樂透

一名女網友在Dcard發文，以「富二代的女生平常都是怎麼維持肌膚狀況」為題，分享自己與室友同住的觀察。她的室友是一位30多歲的富二代，家族從事傳產零件外銷。來台北體驗生活，在藝術相關產業擔任行政助理。雖然穿著沒全身名牌，但髮質、美甲與背的精品包都能透露她的財氣。

火鍋店「1甜點」堆如山直接吃到飽 網友瘋狂：還不去吃爆

台灣人愛吃火鍋，不少火鍋品牌為了吸引客源，除了推出吃到飽以外，菜色上也會提供更多樣的變化。知名連鎖火鍋店「千葉火鍋」日前在臉書粉絲團貼出一張甜點吃到飽的照片，堆積如山的金莎巧克力讓不少饕客看了也瘋狂，紛紛打算前往朝聖。

年薪150萬算「黃金單身漢」？一票人喊普通 丁特吐槽：已是PR95

一名網友近日在Threads發文，稱想談談什麼是「黃金單身漢」，並列出一名36歲、年薪約150萬男性的婚姻條件，包括婚後不與公婆同住、雙方經濟獨立設立共同帳戶、家事與育兒分擔，甚至強調「老婆生小孩後的相關費用會儘量全付」，表示條件相當不錯，貼文一出立刻引發大量討論。

通勤超過1小時是台灣日常？ 網曝「這1地」塞車就占一半時間

通勤是多數上班族的日常，如果住得遠，通勤時間、距離長，早起出門就成為每天最痛苦的事。有網友好奇是否真有人每天通勤超過一小時？通勤過程中都在做什麼、想什麼？貼文也引起不少過來人的共鳴，還有在科學園區工作的網友抱怨塞車就佔了通勤時間的一半。

連喝3天也不膩！她來台嚐「神級手搖」讚南韓喝不到 台饕客也稱識貨

台灣美食聞名國際，吸引許多外國觀光客來台大啖美味，不僅小吃讓人滿足味蕾，手搖飲料更是必喝清單上的常客。近日，南韓部落客宋彩（송차이）分享在台灣發現「超好喝的飲料」，更直言已連喝3天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。