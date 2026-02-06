他尾牙抽中「365張饗食天堂餐券」愣住 網見價格：賺翻了

每到歲末年終，公司企業都會舉辦尾牙犒賞員工一整年辛勞，而員工也期待能幸運抽到大獎，不過有一名網友透露日前尾牙抽獎時，自己被抽到一年份的饗食天堂餐券，讓他哭笑不得的說「這是要胖死人嗎？」但其他人看了反而很羨慕。

原PO在PTT發文表示，日前公司尾牙抽獎，自己抽到了一年份的饗食天堂餐券，總共365張，讓他傻眼地說「怎麼可能一年365天都去吃？一輩子說不定也沒時間吃到365次」。他不知道抽到這個獎項是該哭還是該笑，也想問大家若真的有人抽到，會想辦法都吃掉嗎？

貼文讓不少人看了很羨慕，「一年份也太爽了吧，吃到撐死耶」、「哪間公司這麼大手筆」、「這是大獎好嘛，傻傻的」、「這麼爽？值半台國產車的價格了」、「超爽的耶，一張賣500元也有18萬」、「我會為了這個搬家」、「一定先被凹用掉自己部門的量啦」、「吃一年會變瘦，沒騙你」。

還有網友紛紛獻策，提供解決方法，「賣掉不就好了」、「再找人一起吃就好了吧」、「一家四口去吃就只要吃90天」、「請親朋好友吃啊」、「能賣就賣，不能賣每天下班去吃也爽」、「超多欸，便宜賣人也超賺」。

從饗食天堂官網的價目表看到，平日午餐一人928元，下午餐758元，晚餐1028元；周末、例假日午餐一人1028元，下午餐928元，晚餐1128元，以上價格均另加收10%服務費，因此以最低價格來計算，365張總價也超過30萬元，若以最貴價格來算，也逾45萬元，對於原PO來說這份大獎真的是賺到了。