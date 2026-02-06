快訊

火鍋店「1甜點」堆如山直接吃到飽 網友瘋狂：還不去吃爆

聯合新聞網／ 綜合報導
極千葉火鍋自助區本就提供多款手作點心與冰品（哈根達斯、酷聖石）無限供應；此次加入「金莎巧克力山」，更適合DIY混搭吃法。圖／千葉餐飲集團提供
極千葉火鍋自助區本就提供多款手作點心與冰品（哈根達斯、酷聖石）無限供應；此次加入「金莎巧克力山」，更適合DIY混搭吃法。圖／千葉餐飲集團提供

台灣人愛吃火鍋，不少火鍋品牌為了吸引客源，除了推出吃到飽以外，菜色上也會提供更多樣的變化。知名連鎖火鍋店「千葉火鍋」日前在臉書粉絲團貼出一張甜點吃到飽的照片，堆積如山的金莎巧克力讓不少饕客看了也瘋狂，紛紛打算前往朝聖。

「千葉火鍋」日前在臉書PO出甜點照片，只見兩個盤子上堆得滿滿的金莎巧克力，其中一盤是已經拆開包裝的，還發文寫道「看到了這個…手指頭好興奮啊」。貼文讓不少人看了口水直流，「天啊！這個太好康了吧」、「可以直接吃20顆」、「我要去千葉金莎吃到飽」、「我直接整盤拿走，我很愛吃金莎」、「實現金莎自由」、「哪一家啊？還不去吃爆」、「天啊！這樣我真的會胖死」、「吃這個就飽了啊」。

但也有網友搖頭表示，「覺得沒拆的會被掃光偷帶回家」、「不拆就會有很多客人拿回家」，「巧克力打開包裝，這樣都跟空氣接觸了，應該就很快潤掉了」、「不要拆開比較乾淨，有些人會用手…」、「剝好皮的金莎？拜託先不要」。

千葉火鍋堪稱最強火鍋品牌之一，餐點除了各類火鍋食材以外，還有各種熟食、甜點，一律吃到飽，之前還祭出齊下四大品牌的會員專屬優惠，不論是哈根達斯還是九孔、鮑魚、秋蟹，甚至和牛、天使紅蝦，通通吃到飽，讓不少消費者也為之瘋狂。

火鍋 吃到飽 巧克力 甜點
