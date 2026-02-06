快訊

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了

微軟傳推全新Xbox控制器藏超威「黑科技」！救雲端串流遊戲體驗

年薪150萬算「黃金單身漢」？一票人喊普通 丁特吐槽：已是PR95

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享認知中「黃金單身漢」條件，引發網友熱議。 示意圖／AI生成
一名網友分享認知中「黃金單身漢」條件，引發網友熱議。 示意圖／AI生成

一名網友近日在Threads發文，稱想談談什麼是「黃金單身漢」，並列出一名36歲、年薪約150萬男性的婚姻條件，包括婚後不與公婆同住、雙方經濟獨立設立共同帳戶、家事與育兒分擔，甚至強調「老婆生小孩後的相關費用會儘量全付」，表示條件相當不錯，貼文一出立刻引發大量討論。

原PO接著又舉出一個「正常已婚男性」的現實對比，以38歲、年薪約120萬元的表哥為例，描述對方婚後育兒壓力、家務分工失衡、AA制生活與長輩催生等情況，直言這才是多數人真實面對的婚姻樣貌，也感嘆現實生活不一定如想像中美好。

貼文曝光後，網友意見明顯分成兩派，部分網友認為「黃金單身漢」被過度包裝，這些條件只是基本盤，「這只是正常男人，不是黃金單身漢」、「這是普通單身漢」、「年薪才150萬算什麼黃金」、「明明只是正常標準卻可以包裝成稀有黃金」。

也有人認為這樣的條件不但不稀有，甚至更適合單身生活「兄弟，年收150單身買車買房輕輕鬆鬆，每年還可以規劃兩趟越南泰國行，不要再找負資產來拖累自己」、「我覺得你把錢留著跟弟兄一起花，偶爾請客你就是兄弟的王」。

但不少網友也質疑「年薪150萬是正常人的標準？」、「一堆說150的是普通單身漢，結果一堆講的人真實收入不到75」。前《英雄聯盟》職業選手、電競直播主丁特也現身留言吐槽，外界對年薪的想像早已失真，調侃「可能是霸道總裁類戲劇看太多」，才會讓一群人集體誤以為年薪150萬元只是「正常人」。丁特引用主計處數據表示，去年公布的年薪PR90約133萬元，150萬元其實已接近PR95水準，提醒網友「不需要用自以為是的意識形態給人製造薪資焦慮」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

兩性關係 單身 年薪
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

茶葉蛋是優質點心！有助學童長高 醫提醒入口前先做一事更好

27歲投機慘賠半桶金！他嘆「人生掏空」 網暖勸：必要的挫敗

日本自駕第一課！半小時噴800元 旅遊達人苦笑：想得太簡單

22K誤一生？他喊7尾8初成「最慘世代」 網直指2關鍵拉開差距

相關新聞

年薪150萬算「黃金單身漢」？一票人喊普通 丁特吐槽：已是PR95

一名網友近日在Threads發文，稱想談談什麼是「黃金單身漢」，並列出一名36歲、年薪約150萬男性的婚姻條件，包括婚後不與公婆同住、雙方經濟獨立設立共同帳戶、家事與育兒分擔，甚至強調「老婆生小孩後的相關費用會儘量全付」，表示條件相當不錯，貼文一出立刻引發大量討論。

通勤超過1小時是台灣日常？ 網曝「這1地」塞車就占一半時間

通勤是多數上班族的日常，如果住得遠，通勤時間、距離長，早起出門就成為每天最痛苦的事。有網友好奇是否真有人每天通勤超過一小時？通勤過程中都在做什麼、想什麼？貼文也引起不少過來人的共鳴，還有在科學園區工作的網友抱怨塞車就佔了通勤時間的一半。

連喝3天也不膩！她來台嚐「神級手搖」讚南韓喝不到 台饕客也稱識貨

台灣美食聞名國際，吸引許多外國觀光客來台大啖美味，不僅小吃讓人滿足味蕾，手搖飲料更是必喝清單上的常客。近日，南韓部落客宋彩（송차이）分享在台灣發現「超好喝的飲料」，更直言已連喝3天...

燃燒吧小宇宙！桃園燈會主燈「飛馬」帥炸 網歪樓：以為星矢降臨

2026年桃園燈會即將登場！桃園市政府近日搶先曝光今年的主燈造型，以「飛馬耀桃園」為主題，打造出一座高達18公尺的巨大飛天馬，氣勢非凡。不少網友看到展翅的飛馬造型，紛紛歪樓大喊經典動漫台詞：「天馬流星拳！」笑稱以為是聖鬥士星矢降臨桃園。

冷凍雞湯撈到「完整海馬」不敢吃 內行曝驚人身價：精華全在這

許多人習慣天冷時來碗熱騰騰的雞湯進補，但如果湯裡出現了「不速之客」，你會覺得驚喜還是驚嚇？近日有網友分享，自己打開一包冷凍鹿茸雞湯加熱後，竟然在碗裡撈到一隻形狀完整的「海馬」，讓她瞬間看傻眼，忍不住發文詢問這到底是食材還是異物？貼文曝光後，引發大批網友熱議，更有內行饕客直呼：「你賺爛了，這是高級貨！」

22K誤一生？他喊7尾8初成「最慘世代」 網直指2關鍵拉開差距

一名網友以「75～85年次的人是台灣最慘的一代嗎？」為題發文，指出民國75到85年次的人成年時，正好遇上產業西進、公職考試盛行、22K薪資被大量討論的年代，同時升學課綱頻繁更動，無論在教育或整體社會經濟氛圍，都瀰漫著「台灣被唱衰、對岸被捧高」的時代背景，也因此忍不住疑惑，這一代人是否真的特別辛苦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。