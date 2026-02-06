年薪150萬算「黃金單身漢」？一票人喊普通 丁特吐槽：已是PR95

一名網友近日在Threads發文，稱想談談什麼是「黃金單身漢」，並列出一名36歲、年薪約150萬男性的婚姻條件，包括婚後不與公婆同住、雙方經濟獨立設立共同帳戶、家事與育兒分擔，甚至強調「老婆生小孩後的相關費用會儘量全付」，表示條件相當不錯，貼文一出立刻引發大量討論。

原PO接著又舉出一個「正常已婚男性」的現實對比，以38歲、年薪約120萬元的表哥為例，描述對方婚後育兒壓力、家務分工失衡、AA制生活與長輩催生等情況，直言這才是多數人真實面對的婚姻樣貌，也感嘆現實生活不一定如想像中美好。

貼文曝光後，網友意見明顯分成兩派，部分網友認為「黃金單身漢」被過度包裝，這些條件只是基本盤，「這只是正常男人，不是黃金單身漢」、「這是普通單身漢」、「年薪才150萬算什麼黃金」、「明明只是正常標準卻可以包裝成稀有黃金」。

也有人認為這樣的條件不但不稀有，甚至更適合單身生活「兄弟，年收150單身買車買房輕輕鬆鬆，每年還可以規劃兩趟越南泰國行，不要再找負資產來拖累自己」、「我覺得你把錢留著跟弟兄一起花，偶爾請客你就是兄弟的王」。

但不少網友也質疑「年薪150萬是正常人的標準？」、「一堆說150的是普通單身漢，結果一堆講的人真實收入不到75」。前《英雄聯盟》職業選手、電競直播主丁特也現身留言吐槽，外界對年薪的想像早已失真，調侃「可能是霸道總裁類戲劇看太多」，才會讓一群人集體誤以為年薪150萬元只是「正常人」。丁特引用主計處數據表示，去年公布的年薪PR90約133萬元，150萬元其實已接近PR95水準，提醒網友「不需要用自以為是的意識形態給人製造薪資焦慮」。