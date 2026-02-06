通勤超過1小時是台灣日常？ 網曝「這1地」塞車就占一半時間

通勤是多數上班族的日常，如果住得遠，通勤時間、距離長，早起出門就成為每天最痛苦的事。有網友好奇是否真有人每天通勤超過一小時？通勤過程中都在做什麼、想什麼？貼文也引起不少過來人的共鳴，還有在科學園區工作的網友抱怨塞車就佔了通勤時間的一半。

這名網友在PTT發文表示，日本很多人單趟通勤都超過兩小時，相對於台灣不知道是否有人一趟要一小時以上。他好奇這些人過得是什麼樣的生活，若是女生還得要早起化妝，每天這樣難道不累嗎？

許多過來人也分享經驗談，「需要住淡海豪宅的來回答，冬冷夏熱、通勤時間長、開車塞到飽」、「單程一小時很長嗎？科學園區的含塞車有一半吧」、「6點出門，7點多到公司，9點上班，房子比台北省1500萬」、「我前份工作單趟90分鐘，現在單趟45分，前一份可以撐三年半我覺得我很強了」、「板橋到內湖，捷運加上走路、等車什麼的，就快一個小時了，一個小時並沒有很難」、「我一堆同事天天從台北坐車來新竹上班」。

多數人搭大眾運輸通勤時不外乎就是睡覺、滑手機，「在車上滑手機+睡覺」、「上車睡覺，睡醒下車」、「坐大眾運輸就還行，能補眠或滑手機，自己開車就累很多」、「捷運藍線頂埔搭到台北市政府，上車坐著一直睡」。

據《元氣網》報導，日本一家公司曾做過調查，發現通勤時間超過一小時的人，感受到的壓力比起通勤時間少於半小時的人多出8倍，通勤時間越長的民眾，睡眠時間也越少，每天花超過一小時通勤的人睡眠時間不到6小時，平均只有5小時54分鐘。

許多研究指出睡眠時間少於6小時會對健康造成負面影響，注意力下降之外，也會削弱身體免疫系統，容易增加慢性疾病的風險。