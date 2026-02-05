連喝3天也不膩！她來台嚐「神級手搖」讚南韓喝不到 台饕客也稱識貨

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓部落客來台大讚手搖飲料超好喝，更獲得台灣網友認可。示意圖，非新聞當事照。圖／AI生成
南韓部落客來台大讚手搖飲料超好喝，更獲得台灣網友認可。示意圖，非新聞當事照。圖／AI生成

台灣美食聞名國際，吸引許多外國觀光客來台大啖美味，不僅小吃讓人滿足味蕾，手搖飲料更是必喝清單上的常客。近日，南韓部落客宋彩（송차이）分享在台灣發現「超好喝的飲料」，更直言已連喝3天，連台灣網友看到後也大讚「識貨」。

台灣手搖店林立、選擇眾多，每個人心目中的第一名都不盡相同。南韓部落客宋彩日前在X分享，她在連鎖飲料店一沐日挖到寶，點了一杯黃金蕎麥奶茶加草仔粿，喝了發現驚為天人，忍不住大讚「在台灣發現超好喝的新飲料！」，好喝到讓她連續喝3天，更稱「這絕對是在南韓喝不到的味道」。

宋彩是深度旅遊台灣的資深饕客，她精闢地分析該手搖的特色，不僅茶香濃郁，且蕎麥與茶搭配得恰到好處，咬到草仔粿時還能有甜味瞬間炸開，整杯喝起來不厚重、完美平衡，令她愛不釋手。宋彩指出，甜度冰塊可選擇「三分甜、去冰」，同時也推薦同店家的其他飲品，力邀其他人來台務必要品嘗。

該貼文在X掀起討論，許多台灣人都大讚宋彩「品味很好」，就連Threads上也有很多人給予「美食認證」，台灣網友發現自己心中的美食名單被他人認可，每個人都相當開心。對於台灣人給予的高度肯定，宋彩也回文表示，「讓我更確信，這才是正宗的台灣味啊」。

宋彩時常在各個社群平台分享台灣旅行日記，比起大眾知曉的觀光景點，她更偏好具有在地風情的旅遊方式，使用中文、韓文分享獨特的「台灣感性」。此外，宋彩也曾推出美食旅行書《您點的台灣小吃上菜囉！》，介紹台灣80種各式小吃，帶大家深度探索台灣在地美味，供想來台旅遊的人參考。

「台灣感性」讓不少南韓人選擇來台觀光，根據《網路溫度計》去（2025）年的調查，盤點出「韓星來台十大同款美食推薦」，第一名是讓Super Junior成員始源也愛到不行的「鼎王麻辣鍋」，第二名則是以小籠包聞名的「鼎泰豐」。而手搖飲部分，50嵐、龜記茗品、珍煮丹皆有進入榜單。

手搖飲料 南韓 美食 小吃 奶茶 飲料 手搖飲
