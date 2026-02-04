燃燒吧小宇宙！桃園燈會主燈「飛馬」帥炸 網歪樓：以為星矢降臨

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
馬年將至，桃園市議員凌濤搶先在臉書曝光2026桃園燈會亮點，其中，18米超巨型主燈非常吸睛。圖／取自凌濤臉書
馬年將至，桃園市議員凌濤搶先在臉書曝光2026桃園燈會亮點，其中，18米超巨型主燈非常吸睛。圖／取自凌濤臉書

2026年桃園燈會即將登場！桃園市政府近日搶先曝光今年的主燈造型，以「飛馬耀桃園」為主題，打造出一座高達18公尺的巨大飛天馬，氣勢非凡。不少網友看到展翅的飛馬造型，紛紛歪樓大喊經典動漫台詞：「天馬流星拳！」笑稱以為是聖鬥士星矢降臨桃園。

臉書粉專「桃園號 Taoyuan How」發文指出，今年的桃園燈會將於2月25日（週三）至3月8日（週日）盛大舉行，展區涵蓋虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園等三大區域，連續12天點亮桃園夜空。

本次最受矚目的主燈「飛馬耀桃園」，由知名設計師劉治良操刀，這隻18公尺高的飛馬不僅體型巨大，更具備動態展演功能，巨大的雙翼能隨著磅礡的音樂與夢幻霧氣展翅旋轉升起，象徵桃園正式啟航、邁向國際的決心。除了主燈外，今年還特別找來台灣本土人氣IP「dtto friends」助陣，預計將打造出適合全家同樂的親子樂園。

主燈造型曝光後，吸引大批網友留言朝聖。由於飛馬展翅的形象太過鮮明，許多動漫迷瞬間聯想到《聖鬥士星矢》中的主角星矢，紛紛在留言區刷起絕招名稱：「天馬流星拳！」、「燃燒吧！我的小宇宙」，甚至有人建議主辦單位乾脆設置「聖鬥士星矢專區」，連粉專小編也幽默回應這個點子不錯。

除了對造型的趣味聯想，地點的選擇也引發在地人關注。有網友感動表示：「終於不是在青埔了！」期待能帶動不同區域的觀光；但也有民眾擔憂交通問題，直言該區域原本就容易塞車，燈會期間恐怕會塞到懷疑人生，甚至表示要「直接屏蔽那區域」。此外，也有務實的網友關心環保議題，詢問燈會結束後這隻巨大的飛馬將何去何從，以及是否有完善的接駁車規劃，希望能避免交通大打結。

